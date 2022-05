Selena Gomez recordó Wizards of Waverly Place

Selena Gomez tuvo una nostálgica reunión con su ex coprotagonista de The Wizards of Waverly Place, llenando de recuerdos a la generación de fanáticos de la popular serie de Disney Channel. La estrella se reunió con Jennifer Stone, quien interpretó a Harper en el icónico Show y compartieron un especial video en Tik Tok.

El fantástico dúo compartió en la plataforma un video en el que representaron la icónica canción que sus personajes cantaban en el show, Crazy Hat. Con este pequeño video llenaron de melancolía y nostalgia a sus fans quienes quedaron muy satisfechos y contentos por esta increíble reunión.

En este clip, el dúo mostró algunos de los movimientos del baile que hacían al ritmo de Crazy, Funky, Junky Hat mientras sincronizaban los labios con las pegadizas palabras de la canción.