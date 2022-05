Revelan el último mensaje enviado por Cheslie Kryst, la Miss USA que se suicidó en NY

El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223. Este departamento ofrece directorios y contactos de centros de ayuda contra la depresión y prevención del suicidio. Laboran de lunes a viernes en horario de 8 a.m. a 4 p.m.

La modelo y Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst, murió el pasado mes de enero a sus 30 años de edad, tras lanzarse del edificio Orión de 60 pisos, en Midtown Manhttan, lugar donde residía.

Este miércoles su madre, April Simpkins, de 53 años, reveló las trágicas y últimas palabras que le envió su hija en un mensaje de texto antes de cometer el hecho. Las declaraciones fueron ofrecidas en un episodio de la serie de Facebook "Red Table Talk", presentado por Jada Pinkett Smith, su hija Willow Smith, y su madre, Adrienne Banfield-Norris.

Kryst envió los mensajes de texto cuando sabía que Simpkins estaría en una clase de ejercicios para que ella no pudiera intervenir, dijo la desconsolada madre.

El mensaje decía así:

“Primero, lo siento, para cuando recibas esto, ya no estaré viva. Y me entristece aún más escribir esto porque sé que te dolerá más. Te amo mamá, eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años. Desearía poder quedarme contigo, pero no puedo soportar más el peso aplastante de la tristeza persistente, la desesperanza y la soledad. Nunca te he dicho estos sentimientos, porque nunca quise que te preocuparas y porque esperaba que eventualmente cambiaran, pero sé que nunca lo harán. Me siguen a través de cada logro, éxito, reunión familiar o cena amistosa. Lloro casi todos los días ahora, como si estuviera de luto. Deseé la muerte durante años. Y sé que querrás saber y querer ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie. Independientemente de eso, gracias sinceramente por estar ahí para mí en algunos de mis momentos de soledad sin que yo te dijera que te necesitaba. Me has mantenido viva y lista para enfrentar otro día, porque respondes todas las llamadas telefónicas y estás ahí para mí en un abrir y cerrar de ojos. Me escuchas y te preocupas cuando te cuento lo que pasa en mi vida y siempre me has hecho sentir que me amabas. Te amo más que a cualquier persona que haya conocido. No has hecho nada malo, lo has hecho todo bien".

La madre Kryst dijo que su hija también incluyó sus últimos deseos y cierta información personal en la nota de suicidio, que se negó a revelar durante la conmovedora entrevista junto a las Smith.

También dijo que su hija había luchado contra la depresión desde que tenía 20 años y que había intentado suicidarse una vez antes.