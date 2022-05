Karina Pasián, la corista de Alejandro Sanz y la primera dominicana en cantar para un presidente de EEUU

Dominicana, del Alto Manhattan, Karina Pasián recuerda que se sumergió en el mundo de la música desde los tres años, porque eso era lo que sus padres querían para ella.

“Mis papás querían que yo me dedicara al mundo de la música y fue lo que prepararon para mí. Fui a una escuela de Times Square especializada en música, también aprendí a tocar el piano”, dijo.

En una de esas aventuras, cuando sus padres la llevaban a “open mics” en Nueva York, conocieron una persona que los conectó con Emilio Estefan, quien le abrió las puertas para llegar hasta la Casa Blanca en el 2007, donde Cantó para el presidente George Bush, y el resto ya es historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/07/karina-pasian-con-los-brazos-levantados-342497f6.jpeg Karina Pasián en su visita a Diario Libre. (NELSON PULIDO/DIARIO LIBRE)

Gracias a esto, Karina conoció a Quincy Jones, quien se interesó en ella, y la invitó junto a su familia a Los Ángeles, a su casa Bel Air, algo que según cuenta, le abrió camino en la industria musical.

De un momento a otro, los productores comenzaron a “pelearse” por ella, hasta que aceptó un contrato con la disquera de Jay Z, quien produjo su primer disco, que más adelante fue nominado a los Grammys americanos del 2008 en la categoría mejor álbum contemporáneo de R&B, por la canción First Love.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/07/mujer-sentada-en-una-silla-1b201e9c.jpeg Karina Pasián en su visita a Diario Libre (NELSON PULIDO/DIARIO LIBRE)

“Mi papá me decía que iba a ser grande, que íbamos a llegar hasta Hollywood, y yo nunca me lo creí, era como ‘si ajá’, hasta que el momento llegó y fue como wow, en verdad está pasando”, contó.

Ahora, Karina recorre el mundo con uno de los cantantes en español más importantes, una oportunidad que llegó cuando ya estaba cansada de insistir en su carrera musical y no poder conseguirlo.

“No quería saber nada de la música”, recordó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/07/mujer-hablando-por-teléfono-d019e960.jpeg Karina Pasián en su visita a Diario Libre (NELSON PULIDO/DIARIO LIBRE)

A propósito de “La Gira 2022” de Alejandro Sanz que llega esta sábado 7 de mayo a la República Dominicana, Karina visitó Diario Libre, donde nos contó su paso por Los Ángeles, su regreso a Nueva York, trabajando en un restaurante, y cómo llegó la oportunidad de trabajar con Alejandro Sanz.

"Me dieron tres canciones de Alejandro para la audición, estas eran ‘Looking for Paradise’, ‘Mi Persona Favorita’ y ‘Quisiera ser’. Tuve que repetir el casting dos veces, pero llegué. Ahora que miro atrás digo, wow que bueno que lo hice. No me arrepiento de esta oportunidad" Karina Pasián Corista de Alejandro Sanz “

Se había cansado de intentarlo

Karina cuenta que tras independizarse, se mudó sola a Los Ángeles para encontrar su camino en la música, sin encontrar el éxito que buscaba.

Cansada de intentarlo, regresó con su familia a Nueva York y comenzó a trabajar en un restaurante como mesera.

“Era pésima en eso, pero no quería saber nada de música ni de instrumentos. Escogí hacer algo lo más alejado de la música posible”, continuó Karina.

Cuenta que siempre soñó con vivir en Europa, y surgió una oportunidad para irse a tocar con una banda a Barcelona, con la que tocaban en bodas y eventos privados.

“Decidí después de un tiempo volverlo a internar con la música, pero ya en algo que no fuera mío, es decir, un proyecto personal. La idea era alocada, pero me fui”, dijo.

Ya en Barcelona, el director de la banda con la que tocaba le habló de la oportunidad de cantar con Alejando, y a la primera dijo que no.

“El me insistió bastante, a pesar decirle que no me dijo: ‘¿estás segura? piénsatelo bien’. Al volver a insistir yo dije muy bien, pues hagamos el casting. Me dieron tres canciones de Alejandro para la audición, estas eran ‘Looking for paradise’, ‘Mi persona favorita’ y ‘Quisiera ser’. Tuve que repetir el casting dos veces, pero llegué. Ahora que miro atrás digo, wow que bueno que lo hice. No me arrepiento de esta oportunidad”, expresó la dominicana.

Karina ya lleva tres años de gira con Alejandro, y dentro de los conciertos tiene su propio espacio para cantar.

“Imagínate, de tocar en bodas a irme de gira y a cantar en escenarios frente a miles de personas. Lo es todo”, contó a Diario Libre.

Se convirtió en finalista de “La Voz España”

A pesar de que un momento renunció a su propio proyecto, decidió darse otra oportunidad y audicionar para La Voz España 2021.

“En ese momento no sabía si Alejandro iba a ser juez o no, después me enteré que si y me dijeron que no le dijera nada. Para el fue una sorpresa verme en las audiciones a ciegas y bueno, a pesar de que canto con él, está fue una excelente oportunidad para conectar más con él, tenerle como mentor, y fue una experiencia inolvidable”, dijo Karina.

Karina deslumbró a los jueces, pero también al público que la llevó hasta la final del concurso en el equipo de Sanz.

“Tenía mucho tiempo sin subirme a un escenario siendo yo el centro de atención. Estaba muy nerviosa al principio, pero por suerte todo salió bien”.

Ahora compone en español y busca un nuevo álbum

Karina aseguró que se encuentra trabajando con productores en España para poder sacar un nuevo disco, esta vez en español.

“Ahora me siento mucho más cómoda escribiendo en español, y en este nuevo disco que planeo sacar también habrá un poco de mi esencia con el R&B, y el jazz”, comentó.

Habló sobre sus referentes en la música en español y cómo se inspira en ellos para componer.

“Me encanta Vicente García, Tosckisha, Rosalia, Natalia Lafourcade, Juan Luis Guerra, Romeo y otros más, y claro está Alejandro Sanz”, finalizó.

