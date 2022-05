Celebran la décima edición de la Beneficencia Anual y premios “Dreams” 2022

La décima edición de la Beneficencia Anual y premios, Dreams 2022, se llevó a cabo el pasado jueves 5 de mayo en Lavan 541, Chelsea, Nueva York. Celebridades, filántropos, educadores y 200 invitados que apoyan la misión de DREAM de brindar servicios de alta calidad educación a niños, jóvenes y familias en República Dominicana se reunieron para celebrar nuestras transformaciones positivas.

Scarlin Hernández, ingeniero de la NASA, recibió el premio The DREAMer of the Year, presentado por el diputado Adriano Espaillat. Los invitados disfrutaron de aperitivos gourmet dominicanos, d'oeuvre y cócteles especiales Brugal 1888. DREAM agradece a los patrocinadores del evento, asistentes, voluntarios y en especial a la familia Scharffenberger por su valiosa contribución a los programas educativos de DREAM.

Amara La Negra fue una de las invitadas es por esto que agradeció ser parte de la beneficencia: “Me siento muy honrada de ser poder ser parte de DREAM Project, que apoya a la educación y sobre todo la música. Voy a seguir apoyando en lo que necesiten porque se lo importante que es la educación para los niños y jóvenes para ayudar a conseguir sus sueños. Todo empieza con la educación y con el apoyo de nuestros padres, gracias a eso hoy en día soy “Amara La Negra”.

El director de Desarrollo del Proyecto Dream resaltó el impacto que la República Dominicana ha tenido en el mundo. “Esta noche increíble permite que nuestra comunidad global funcione desde un pequeño pueblo dominicano”.

“Sueños es extra único; nos une a todos, artistas, educadores y profesionales de todos los ámbitos de la vida, en un hermoso espacio donde todos recuerden que merecen una educación y una oportunidad de alta calidad”, añadió.

En la actividad también estuvieron: el congresista Adriano Espaillat, Anna Nyakana, Harry Geithner, Johnathan Wunderlich y Angie Cruz.