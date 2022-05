¿Cuándo llega Doctor Strange in the Multiverse of Madness al streaming?

Recientemente se acaba de estrenar Doctor Strange in the Multiverse of Madness y es todo un éxito. La cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen es la número 28 dentro del UCM y causó una gran sensación.

Actualmente la película tiene un 76% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo cual es un número bastante alto. Esta cinta conecta directamente con la serie WandaVision y retoma conceptos de Spider-Man: No Way Home.

Cuándo se estrena Doctor Strange 2 en Disney +

Disney aún no ha confirmado oficialmente cuando llegará al streaming la cinta de Sam Raimi. Sin embargo, si tomamos como parámetro los últimos estrenos, podemos tener un aproximado. Black Widow hizo su estreno en simultáneo, mientras que Shang-Chi and the legend of the Ten Rings y Eternals tardaron 72 días y 68 días, respectivamente.

Con este criterio, podemos suponer que Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría estrenarse en Disney + a mediados de julio.

Y tú, ¿ya viste Doctor Strange in the Multiverse of Madness?