Riverdale temporada 7 será la última: cuándo se estrena

Riverdale ha sido una de las series más populares de los últimos años, pero ahora The CW confirmó que finalizará en su temporada 7. Así las cosas, con la sexta entrega aún emitiéndose, los fanáticos saben que finalizará en la siguiente tanda de episodios.

Riverdale no será la única serie cancelada de The CW. Entre los que finalizarán hay algunos proyectos del Universo Expandido de DC como Batwoman y Legends of Tomorrow, pero también finalizarán Charmed, Dynasty, Roswell New Mexico, Legacies, The 4400, Naomi e In the Dark.

Cuándo se estrena la temporada 7 de Riverdale

Según los últimos reportes, la última temporada de Riverdale llegará en algún momento del 2023, sin mayores detalles ni precisiones.

"A medida que The CW mira hacia el futuro, estamos involucionando y adaptándonos para convertirnos en algo más que una red. Somos una marca que impulsa a nuestras audiencias apasionadas y dedicadas a interactuar directamente con nuestra programación en todas las plataformas, tanto lineales como digitales", aseguró Mark Pedowitz, presidente y director ejecutivo de The CW.