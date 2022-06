Actriz Moses Ingram de Star Wars es víctima de racismo; Ewan McGregor la defiende

La actriz afroamericana de la nueva serie de Star Wars, Moses Ingram, reveló que recibió “cientos” de mensajes racistas después de su aparición en “Obi-Wan Kenobi”, estrenada el pasado viernes en Disney+.

Este martes, Ingram compartió a través de historias de Instagram los ataques racistas, donde la criticaban por haber sido incluida en la serie solo por “diversidad”.

“No hay nada que alguien pueda hacer para detener este odio. Cuestiono mi propósito en estar aquí frente a ustedes y contarles lo que está pasando”, manifestó en un video en la red social.

Continuó diciendo: “Lo que me molesta es este sentimiento dentro de mí, que nadie me ha dicho, pero este sentimiento de que tengo que callarme y soportarlo, que debo sonreír y aguantar. Y yo no estoy hecha para eso”.

Dentro de las nuevas incorporaciones a la historia de Star Wars se encuentra Moses Ingram, quien interpreta a la Tercera Hermana, Reva Sevander, a quien Darth Vader le encarga cazar al Kenobi.

Ewan McGregor sale en su defensa

El protagonista y productor ejecutivo de la serie, Ewan McGregor, salió en defensa de la actriz afroamericana y afirmó que las personas que agredieron a Ingram no eran “verdaderos fans” de la saga.

El mensaje fue transmitido por el actor a través de la cuenta oficial de Twitter de Star Wars.

“Parece que parte del grupo de fans ha decidido atacar a Moses Ingram en línea y mandarle los mensajes más horrendamente racistas. Oí algunos de ellos esta mañana y me rompió el corazón. Moses Ingram es una gran actriz, una mujer brillante, y es absolutamente asombrosa en esta serie", expresó McGregor.

“Me revolvió el estómago escuchar que esto estaba pasando. Sólo quiero decir, como el protagonista y productor ejecutivo, que estamos con Moses, amamos a Moses, y si le están mandando mensajes de acoso no son fanáticos de Star Wars desde mi punto de vista. No hay lugar para el racismo en el mundo”, añadió.

A personal message from Ewan McGregor. pic.twitter.com/rJSDmj663K — Star Wars (@starwars) June 1, 2022