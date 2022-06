Clarissa Molina se casará en República Dominicana

La modelo y presentadora de televisión dominicana Clarissa Molina reveló que su boda con el empresario y productor Vicente Saavedra será en República Dominicana.

La primicia fue dada a la revista Hola! República Dominicana y compartió la noticia con sus seguidores de Instagram.

"Siii!!! Nos casamos en mi tierra, Republica Dominicana!", compartió Molina con la foto de la portada de la revista y un carrete de las fotografías tomadas por la citada publicación.

"Así lo he soñado desde joven cuando comencé a imaginarme ese día vestida de blanco caminando hacia el amor de mi vida. Gracias @saavedravicente por consentirme en esta decisión tan importante para ambos. Te amo por como eres, un gran ser humano, tú corazón, y no puedo estar más feliz de celebrar ese día contigo. RD nos vemos pronto!!!", añadió.

La también actriz había anunciado su compromiso hace unos meses.

“Desde que lo conocí sabía que era el hombre con que me iba a casar, pero no sabía si este señor me iba a hacer la pregunta en esta época”, confesó Molina en marzo a la revista Hola! Usa.

Clarissa y Vicente se conocieron en el 2018 cuando él trabajaba para el cantante Ozuna, con el que ella estaba grabando la película “Qué León”, pero para ese entonces Vicente se encontraba en una relación, ”y Clari estaba en otras cosas y no pasó nada”, dijo él.

Todo se formalizó luego de verse en la semana de Premios Soberano, donde Clarissa, luego de unos ensayos, salió a cenar con quien hoy es su futuro esposo.