Amber Heard ofrece su primera entrevista después del juicio con Johnny Depp

Amber Heard habló en una entrevista para la cadena NBC por primera vez desde que terminó el juicio por difamación contra su exesposo Johnny Depp, al cual deberá pagar una indemnización de US$10.5 millones por daños.

La actriz tachó a Depp de mentiroso e insistió que defiende "cada palabra" de su testimonio, sin embargo, admitió que lamenta haber sido tan "horrible" durante su matrimonio "muy, muy tóxico".

“Hasta el día de mi muerte, mantendré cada palabra de mi testimonio”, dijo Heard en el programa “Today”, que ha publicado la entrevista de manera segmentada.

Al ser cuestionada sobre la afirmación de Depp durante el juicio, cuando aseguró que nunca la golpeó, Heard dijo que Depp mintió al negar haberla golpeado, al tiempo que insistió en que ella nunca fue quien instigó las peleas violentas en su matrimonio.

“Nunca tuve que instigarlo”, respondió Heard, diciendo que los clips de audio de sus peleas fueron editados y atraparon a una víctima de abuso cuya vida estaba “en riesgo”.

“Cuando vives en la violencia y se vuelve normal, como testifiqué, tienes que adaptarte”, dijo sobre sus propias acciones. Aun así, aceptó: “Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación”.

Heard calificó el juicio por difamación como "la cosa más humillante y horrible por la que he pasado. Nunca me había sentido más alejada de mi propia humanidad. Me sentí menos que humana”, dijo.

La actriz continuó diciendo que: “nunca me había sentido más alejada de mi propia humanidad. Me sentí menos que humana. Todos los días, pasé por tres, cuatro, a veces seis cuadras de la ciudad llenas de personas con carteles que decían: 'Quemen a la bruja', 'Muerte a Amber'”.

“Después de tres semanas y media subí al estrado y vi una sala de audiencias repleta de fanáticos del Capitán Jack Sparrow que se expresaban y estaban llenos de energía”, dijo, refiriéndose al personaje de “Piratas del Caribe” de Depp.

Finalmente, Amber aseguró que la abrumadora oleada de apoyo a Johnny Depp finalmente le hizo perder el caso.