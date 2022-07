"Minions" debutan a lo grande con recaudación de US$108.5 millones

Esta imagen difundida por Universal Pictures muestra a Stuart el Minion en una escena de Minions: The Rise of Gru. ( ILLUMINATION ENTERTAINMENT/UNIVERSAL PICTURES VÍA AP )

Las familias se volvieron locas por los minions este fin de semana en el cine: “Minions: The Rise of Gru” obtuvo una recaudación estimada de 108.5 millones de dólares en 4,391 pantallas de Estados Unidos y Canadá, informó Universal Pictures el domingo. Cuando concluya el feriado del 4 de julio, probablemente habrá ganado más de 127.9 millones de dólares.

La película se encamina a convertirse en uno de los estrenos más exitosos de la historia para un fin de semana del 4 de julio, un récord que anteriormente ostentaba “Transformers: Dark of the Moon”, que recaudó 115.9 millones de dólares en sus primeros cuatro días en los cines en 2011. Si se incluye la exhibición a nivel internacional de “Minions: The Rise of Gru”, donde está en 61 mercados, su recaudación mundial es de 202.2 millones de dólares hasta el domingo.

“Es un debut tremendo”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal. “Está siendo exhibida de forma muy amplia en toda Norteamérica. En todos los mercados va extraordinariamente bien”.

Este es sólo el último de una serie de éxitos de películas de Universal para toda la familia, entre las que se encuentran “Sing 2?, que ha recaudado más de 406 millones de dólares desde su debut en diciembre, y “The Bad Guys”, que ha conseguido más de 243 millones de dólares. “Minions: The Rise of Gru” es una prueba más de que las familias están dispuestas a volver a las salas.

“Las familias se sienten muy a gusto llevando a todos sus hijos al cine”, dijo Orr. “Estos resultados hablan por sí mismos”.

“Minions 2” atrajo al cine a personas de todas las edades, incluso a los más pequeños. Según encuestas de PostTrak, el 12 % de los asistentes eran menores de 10 años.

El estreno del spin-off de la popular serie “Despicable Me” se retrasó dos años debido a la pandemia de COVID-19. La secuela de la película “Minions” de 2015 iba a ser estrenada originalmente en julio de 2020.

En segundo lugar se ubicó “Top Gun: Maverick”, la cual sigue recaudando bien seis semanas después de su estreno, sumando otros 25.5 millones de dólares a su total, que ya superó los 1,000 millones de dólares. La cinta de Paramount Pictures aún está exhibiéndose en 3.843 salas.

“Elvis” de Warner Bros. ocupó el tercer sitio, con un descenso de sólo el 39% en su segundo fin de semana en los cines. La película de Baz Luhrmann recaudó aproximadamente 19 millones de dólares hasta el domingo, con lo que ya suma 67.3 millones en Estados Unidos y Canadá.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines estadounidenses y canadienses, según Comscore. Las cifras definitivas serán divulgadas el martes.

1. “Minions: The Rise of Gru”, 108.5 millones de dólares.

2. “Top Gun: Maverick”, 25.5 millones.

3. “Elvis”, 19 millones.

4. “Jurassic World: Dominion”, 15.7 millones.

5. “The Black Phone”, 12.3 millones.

6. “Lightyear”, 6.6 millones.

7. “Mr. Malcolm’s List", 851,853.

8. “Everything Everywhere All at Once", 551,974.

9. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, 390,000.

10. “JugJugg Jeeyo”, 318,000.