Shia LaBeouf revela su conversión al catolicismo: Ahora sé que Dios estaba usando mi ego para atraerme a Él

El reconocido actor estadounidense Shia LaBeouf reveló en su más reciente entrevista que se convirtió al cristianismo mientras filmaba su más reciente largometraje "Padre Pío" y que es miembro de la Iglesia Católica Romana.

LaBeouf habló sobre su conversión en una entrevista publicada este jueves con el obispo de Word on Fire Catholic Ministries, Robert Barron, el clérigo católico en línea más seguido en el país, aparte del propio Papa Francisco.

El actor explicó que su acercamiento con la iglesia ocurrió mientras convivía con unos frailes franciscanos capuchinos, como una práctica para comprender mejor al San Padre Pío, a quien LaBeouf encarnará en su próxima película.

Indicó que se sintió atraído por la espiritualidad en "el punto más oscuro de su vida" y que su unión con diferentes grupos religiosos le sirvió para encontrar significado y luchar contra los pensamientos de impotencia y suicidio tras una serie de escándalos públicos.

https://www.youtube.com/watch?v=hjxKG4mR3U4&ab_channel=BishopRobertBarron

"Tenía un arma sobre la mesa. Estaba fuera de aquí", recordó Shia en la entrevista de casi 90 minutos. "Ya no quería estar vivo cuando todo esto ocurrió. Vergüenza como nunca antes había experimentado, el tipo de vergüenza de que te olvidas de cómo respirar. No sabes a dónde ir. No puedes salir ", dijo el actor.

"Pero también estaba en este profundo deseo de aguantar", agregó.

Sin embargo, el actor aseguró que su encuentro con la fe fue sorpresivo, mientras realizaba investigaciones para el film, indicando que al entrar en el proyecto estaba enfocado en su carrera, no en Dios.

"El acercamiento había sucedido. Ya estaba allí, no tenía a dónde ir. Esta fue la última parada del tren. No había otro lugar a donde ir, en todos los sentidos" Shia LaBeouf Actor “

"Ahora sé que Dios estaba usando mi ego para atraerme a Él. Alejándome de los deseos mundanos. Todo estaba sucediendo simultáneamente. Pero no había ocurrido ningún ímpetu para que me subiera a mi auto, condujera [al monasterio] si no hubiera pensado: 'Oh, voy a salvar mi carrera'", continuó LaBeouf.

El actor protagonista de cintas como Transformer dijo que mientras investigaba y asumió el papel de Padre Pío se sentía "engañado" por Dios, sentimiento que fue cambiando a la medida que fue aceptando su presencia.

"Y cuando llegué aquí, ocurrió un cambio. Era como el Monte de tres cartas. Fue como si alguien me engañara para que lo hiciera, se sentía", relató el actor. "No de mala manera. De una manera que no podía verlo. Estaba tan cerca de él que no podía verlo. Lo veo de manera diferente ahora que ha pasado el tiempo" Shia LaBeouf Actor “

Durante la entrevista, el actor resaltó que, pese a su intensa inmersión en la iglesia, se siente muy nuevo en la fe y aceptó su desconocimiento en muchos aspectos de la religión, ni siquiera sabía que había sido bautizado anteriormente en su vida.

"Fue un placer sentarse para una conversación en profundidad con Shia LaBeouf, uno de los actores más convincentes de su generación", dijo Barron y agregó que "Shia también es un hombre con una historia fascinante que contar con respecto a su viaje espiritual. Creo que cualquiera que esté luchando por encontrar el camino a Dios estará interesado en lo que tiene que decir".