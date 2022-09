Presidente de México opina sobre reconciliar a Belinda y Christian Nodal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a temas que ocupan el entretenimiento de su país.

Uno de esos tópicos fue el exitoso concierto gratuito que brindó el Grupo Firme al que asistieron 280 mil personas en el Zócalo.

En ese contexto, recoge la prensa de ese país, se preguntó la posibilidad de que Christian Nodal, otro destacado artista regional mexicano, también tenga su presentación en el emblemático lugar gratis. Es en ese momento que el mandatario bromeó con la reconciliación entre Nodal y Belinda o, al menos, hacer las paces en el plano profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/28/andres-manuel-lopez-obrador-con-traje-y-corbata-con-un-celular-en-la-mano-93a81357.jpeg El presidente de México Andrés Manuel López Obrador. (FUENTE EXTERNA)

Fue el propio presidente, en la acostumbrada conferencia de prensa que realiza los lunes, quien se refirió al interés de Nodal por dar un concierto en la Plaza de la Constitución, pero rápidamente reconoció que no le gustaría tener ningún inconveniente con la cantante Belinda, quien en varias oportunidades, mostró su apoyo hacia su gestión de gobierno.

"No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería estar. Christian Nodal dijo que quería participar y no cobrar, sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿No están peleados? Porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos", comentó el mandatario en modo risueño.

Detalla el portal Mundo Deportivo que AMLO, las siglas con que es conocido López Obrador, valoró el concierto de Grupo Firme, autores del éxito "Ya supérame": "Ayer fue un día extraordinario, estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana. Cuánta gente, cuántos jóvenes, 250 o 280 mil, y en santa paz. Eso sí, algunos desmayados, porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder el lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso".

Nodal y Cazzu

Los deseos del presidente de México no se harán realidad actualmente, pues el cantante de "Adiós amor" tiene una relación con la rapera argentina Cazzu.

Los novios comenzaron a salir en junio de este año. Cazzu ha acompañado a Nodal en sus gira de conciertos. “Bien, feliz… la verdad que in love (enamorada)”, dijo la rapera de 28 años formando un corazón con sus manos, quien agregó que lo que sintió por Nodal fue ‘amor a primera vista’ en declaraciones a la prensa de su país durante los Premios Gardel.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/28/un-par-de-chicas-posando-para-una-foto-4c3b11ea.jpg Christian Nodal y Cazzu. (FUENTE EXTERNA)

Por otro lado, la cantante y actriz Belinda no ha sido vista en plano romántico desde que concluyó su compromiso con Nodal. Está enfocada en su carrera profesional.

Luego de varios años de relación y estar comprometidos, Belinda y Nodal terminaron en malos términos al punto de que el artista ventiló supuestos mensajes que la actriz le enviaba pidiéndole dinero.

Por el momento los artistas no han reaccionado a los comentarios de AMLO.