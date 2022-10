Jennifer López lanza libro infantil "Con Pollo" para aprender español

La artista Jennifer López no deja de sorprender a todos y, en esta ocasión, se estrenó como escritora de literatura infantil con el libro "Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure", el cual realizó en colaboración con el comediante y presentador televisivo, Jimmy Fallon.

Según la cantante, la obra literaria, que utiliza elementos de juegos, busca ayudar a sus lectores a aprender el idioma español a una edad temprana y de una forma divertida.

La Diva del Bronx compartió la noticia en sus redes sociales donde, además, informó que el libro ya se encuentra disponible.

"Estoy tan orgulloso de esta divertida aventura bilingüe y no puedo esperar a que conozcas a Pollo. Todo es siempre mejor #ConPollo, ¡¡¡¡especialmente cuando los niños empiezan temprano para aprender español de una manera divertida!!!!", escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque, este es el primer libro infantil de Jennifer López, Jimmy Fallon ya cuenta con varias obras literarias. En los últimos años ha publicado varios, tales como: Your Baby's First Words Will Be Dada, Everything Is Mama o This Is Baby y Five More Sleeps 'Til Christmas.

"Es un honor asociarme con @jlo en su primer libro para niños: ¡Con Pollo! Siempre nos divertimos mucho cuando nos reunimos y, con suerte, se refleja en este divertido libro ilustrado lleno de palabras que riman e ilustraciones adorables de @dreasdoodles. ¡Haz que tu hijo se ría y aprenda español CON Pollo! Disponible en su librería local, biblioteca o cualquier lugar donde se venden libros", compartió Fallon en su cuenta de Instagram.