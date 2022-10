"Lo he considerado", Dwayne Johnson sobre una posible candidatura presidencial

El actor Dwayne "The Rock" Johnson fue cuestionado sobre su posible candidatura para ser inquilino de la Casa Blanca, de lo que dijo estar "impresionado" por la cantidad de personas que solicitan su ingreso a la política, pero aseguró que su prioridad en estos momentos es su familia.

"Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés de ambas partes. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá", dijo la leyenda de la lucha libre profesional en una entrevista para "CNN Tonight".

Al ser cuestionado sobre si descartaba así su interés por la presidencia de los Estados Unidos, Johnson mantuvo encendida la esperanza de sus simpatizantes al indicar que: "Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números se acercan al 46 %, el 50 % del país votaría por mí si me postulara, y me sentí realmente conmovido por ello", dijo. "Quiero decir, realmente, me hizo prestar atención", agregó.

Al 58 % de los estadounidenses en 2021 le hubiera gustado elegir al actor como su próximo presidente, según reveló una encuesta ese año, que también señaló el apoyo de un 58 % de los ciudadanos para el actor Matthew McConaughey.

Johnson, padre de tres y de 50 años, se considera "independiente" y "centrista" y ha votado por candidatos tanto demócratas como republicanos. Al ofrecer su apoyo en 2020 al presidente Joe Biden dijo que era "posiblemente la elección más crítica que nuestro país ha registrado en décadas".

Tras la muerte de George Floyd, el actor afirmó durante un video de redes sociales que Estados Unidos está "paralizado" y "de rodillas suplicando que se le escuche y suplicando un cambio", señaló CNN.

Durante la entrevista, el hombre que se convirtió el año pasado en el estadounidense más seguido en Instagram, aseguró que "no sé nada de política", pero dijo que es "un patriota absolutamente, y amo a nuestro país y amo a todos en él, independientemente del color o la cultura. No me importa lo que diga su cuenta bancaria o el tipo de auto que conduzcan".