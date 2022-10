"No necesito sexo"; Drew Barrymore revela que no tiene relaciones sexuales desde 2016

La actriz estadounidense Drew Barrymore confesó que no ha tenido relaciones sexuales desde que se separó de su esposo el también actor Will Kopelman en 2016 y que no necesita relacionarse con las personas a ese nivel.

“Desde que entré en la vida como madre soltera, no he podido tener una relación íntima”, escribió la actriz de 47 años en el ensayo titulado “Rebels Who Love”, colgado en su blog oficial el pasado domingo.

Barrymore indicó que tras la separación de Kopelman ha tenido “el honor y el placer” de trabajar para ella misma, así como aprender un poco más sobre la crianza de los hijos, “algo que no tenía muy claro”, agregó.

La pareja se casó en 2012 y se divorció tras el nacimiento de sus dos hijas, Olive, de 10, y Frankie, de 8 años, una separación que, en palabras de la actriz, "la sacudió hasta la médula", llegando al punto de transformar su percepción sobre la intimidad y el sexo, sobre todo desde que cría a sus dos pequeñas.

La exángel de Charlie insinuó que durante su juventud era sexualmente aventurera, al indicar que: “No tuve padres modelo a seguir y me comprometí con personas de manera adulta desde una tierna edad. ¡Estaba buscando compañía, validación, emoción, placer, hedonismo, diversión!”.

Pero su visión cambió a raíz del divorcio, Barrymore acudió a un terapeuta que le ayudó a cambiar su forma de pensar sobre el sexo, ya que él le aseguró que, “¡el sexo no es amor! Es la expresión del amor”.

“He buscado toda mi vida tener palabras como esas”, explicó la actriz que busca “permanecer muy célibe. . . y en una especie de estado de luto por la pérdida de un núcleo familiar que juré tendría para mis hijas”.

Barrymore recalcó que no juzga a los demás por sus prácticas sexuales, pero señaló que le hubiera gustado tener “la castidad y la consideración que tengo ahora con respecto a la intimidad a los 47 años".

“Ojalá mi madre, mi padre o mis amigos me hubieran enseñado que hay un asunto de adecuación a la edad y que hay una manera de convertirse en una mujer joven con clase”, declaró.

“Hay cosas que son divertidas, pero también límites que pueden conducir a un tremendo respeto por uno mismo. Cuando eres selectivo y ves el sexo como una expresión de amor y no como el amor en sí mismo… bueno, estoy muy contenta de estar aquí ahora en mi vida”, agregó.

“Estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano entable una relación. . . pero simplemente no ha sido mi prioridad”, dijo la actriz al tiempo que aseguró que “no soy una persona que necesita sexo y tiene que salir y relacionarse con personas de ese nivel”.

Drew Barrymore abordó el tema por primera vez el mes pasado en “The Drew Barrymore Show" después que saliera a la luz que el actor Andrew Garfield se abstuvo de tener relaciones sexuales durante seis meses mientras filmaba una película. “¿Qué me pasa que seis meses no parece mucho tiempo?”, habría dicho la actriz.