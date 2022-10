No solo Drew Barrymore: los famosos que han renunciado al sexo

Tras las declaraciones de la actriz Drew Barrymore, en las que confesó que, tras su divorvio, su percepción sobre el sexo y la intimidad cambió y que desde el año 2016 no tiene relaciones sexuales, el tema se ha vuelto tendencia.

“Desde que entré en la vida como madre soltera, no he podido tener una relación íntima”, escribió la actriz en un ensayo publicado en su blog oficial el pasado domingo. Barrymore indicó que tras la separación de Kopelman ha tenido “el honor y el placer” de trabajar para ella misma, así como aprender un poco más sobre la crianza de los hijos, “algo que no tenía muy claro”, agregó.

Aparentemente, la actriz no es la única celebridad que ha tomado la decisión de renunciar a tener relaciones sexuales. Aquí te dejamos un listado de algunos famosos que también han tomado esta decisión:

Celine Dion

Una de las voces más impresionantes del mundo, Celine Dion, proviene de una familia muy religiosa y devota, y no tuvo relaciones sexuales hasta que contrajo matrimonio con el músico y cantante canadiense René Angélil, quien falleció en el 2016.

Jennifer Lawrence

La popular actriz dijo en una ocasión que no suele mantener relaciones sexuales por miedo a los gérmenes. Según el portal de RTV, Lawrence ha dicho en más de una ocasión que practica muy pocas relaciones sexuales: “Soy casi misofóbica (miedo a los gérmenes).

Lenny Kravitz

El cantante anunció en 2008 que llevaba tres años sin tener sexo, esto debido a sus creencias religiosas. Según el testimonio de Kravitz, fue después de su separación de Lisa Bonet, en 1993. Después de ese tiempo, el cantante tuvo otras parejas, como la reconocida actriz Nicole Kidman, pero dijo que se mantendría célibe hasta encontrar una nueva esposa.

Ágata Ruiz de la Prada

La famosa diseñadora dice que se considera asexual, asegurando que es “muy fan de Jane Fonda y estoy totalmente de acuerdo con sus declaraciones en cuanto a las relaciones sexuales”.

Jane Fonda

La famosa actriz y activista fue diagnosticada con cáncer recientemente. Fonda ha afirmado que ha renunciado a dos cosas en su vida: el sexo y las compras. “Prefiero dedicarme a la concienciación climática o el calentamiento global”, dijo.

Eduardo Verástegui

El ex galán de novelas ya tiene 15 años sin tener relaciones sexuales. Nadie se ha muerto por no tener sexo”, dijo en una ocasión. El actor ahora se dedica a su vida como laico católico y espera permanecer célibe hasta que se case.