La actriz dominicana que trabajará junto a Jlo en "Shotgun Wedding"

La película Shotgun Wedding, protagonizada por Jennifer López y filmada en República Dominicana, llegará en enero de 2023 a Amazon Prime con otro logro para la media isla y es que dentro del elenco se encuentra una novel actriz dominicana, María del Mar Fernández, quien se inició su formación en el mundo de la actuación a los 14 años de edad.

María del Mar, aunque su nombre hace referencia a las novelas, comenzó su infancia sintiendo una pasión por convertirse en una gimnasta olímpica, deseo que llegó a consolidar al participar en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. Sin embargo, la vida le tenía guardado otro camino por recorrer.

La selección de la pequeña María del Mar con unos ocho años para interpretar el personaje principal en la obra Los zapaticos de rosa, del poeta cubano José Martí, marcaría un antes y un después, ya que convencida por su madre, logró hacer ambas cosas por un mes y al cabo de este tiempo lo que enojaría a la pequeña era el saber que después de tanto esfuerzo estaría una sola noche en escena.

A los 14 años informó a sus padres el deseo de ingresar al Interlochen Center for the Arts, en Michigan para formarse como actriz. Formación que continuó en el New York Film Academy de la ciudad de Nueva York y en Los Angeles, seguida en 2012 de su ingreso en la academia Royal Academy of Dramatic Art en el Reino Unido, cinco años más tarde un cuatrimestre en el Dramatic Academy de Londres y luego se graduó en el Emerson College, con un BFA en Teatro y Actuación.

RELACIONADAS Video | Tráiler de "Shotgun Wedding", película que Jennifer López rodó en República Dominicana El anuncio de Jennifer López sobre sus nuevos proyectos Joseguillermo, entre los actores dominicanos en la película “Shotgun Wedding” de Jennifer López

De acuerdo con el sitio IMDB, los créditos de la joven actriz incluyen "Julio en el patio de la escuela", "Desarrollo", "Somos Pussy Riot", "Antigone Project: A Play in 5 Parts", "Aleita", "Por qué lloran las mujeres", "La casa de Bernarda Alba", "Bodas de sangre", "Sonetos para un siglo viejo", "Para niñas de color", "Padre se busca", "Dueños del tiempo", "Alto, hola" y muchas otras obras teatrales y comerciales.

Con Shotgun Wedding, film dirigido por Jason Moore, María del Mar anota otro gran trabajo a su portafolio al compartir créditos con actores como Jennifer López, Josh Duhamel y Jennifer Coolidge. Fernández dará vida a Amanda en la comedia que estará disponible a partir del 27 de enero de 2023 en Amazon Prime.

Entre los dominicanos que estará en la cinta protagonizada por la “Diva del Bronx” también estará José Guillermo Cortines, Vlad Sosa, Panky Saviñón y Héctor Aníbal, Vladimir Acevedo, Lía Briones, Axel Mansilla, Lía Lockhart, Liz Turra y Fausto Durán.

Los lugares de filmación para el film fueron Río San Juan, Cabrera, Juan Dolio, Samaná y Punta Cana.