Christina Applegate recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz estadounidense Christina Applegate recibió este lunes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El evento marcó la primera aparición pública de Applegate desde que compartió su diagnóstico de esclerosis múltiple el año pasado.

La actriz reflexionó sobre su carrera en un emotivo discurso que estuvo lleno de corazón y humor.

“He tenido una vida realmente interesante. La vida comenzó siendo una niña pequeña, esperando en la fila para ver la primera 'Star Wars' en esta misma calle, en ese mismo teatro, mirando a estas y pensando, '¿quiénes son estas personas? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo bien? ¿Hicieron algo mal? Sea lo que sea, quiero uno. ¡Yo quiero uno! Y yo tenía cinco años. Así que este día significa más para mí de lo que puedas imaginar”, manifestó al iniciar su discurso.

Applegate fue homenajeada en el evento por varios colegas actuales y anteriores, incluida su familia televisiva de "Married... With Children", Katey Sagal y David Faustino, y su coprotagonista de "Dead To Me", Linda Cardellini.

"Me encanta que empecé con ustedes dos”, expresó, refiriéndose a Faustino y Sagal, quienes estaban a su lado mientras hablaba.



Uno de los momentos más emotivos fue cuando Applegate lloró al referirse a su hija en la multitud.

“Gracias por estar a mi lado durante todo esto”, dijo, antes de bromear con la audiencia: “Oh, por cierto, tengo una enfermedad. ¿No te diste cuenta? Ni siquiera estoy usando zapatos... ¡Se supone que debes reírte de eso!".