Ivy Queen: "Me dijeron vanidosa cuando empecé a pensar en mí"

Ivy Queen acostumbra a dar mensajes a sus seguidores en su cuenta de Instagram, sin embargo, esta vez decidió hablar sobre ella y afirmó que le dijeron vanidosa cuando se puso como prioridad en su vida.

Con una fotografía en la que aparece de pie, luciendo un vestido naranja con aberturas a los lados de la cintura, acompañado de unos tacones con plumas y su pelo largo, negro y lacio, envió el mensaje a sus más de 3.6 millones de seguidores.

"Me dijeron vanidosa cuando empecé a pensar en mí. Yo me forgé, nada me han regalado. Ando en mi propio pedestal, se que incomoda tanta seguridad. Una sola vida y me la estoy viviendo a mi antojo. Desayunen, no olviden sus vitaminas corillo!", escribió en su cuenta de Instagram.

Los fanáticos de la diva del reguetón no tardaron en reaccionar ante sus palabras con mensajes de apoyo.

“Así dicen cuando te ven tan bella y espectacular, sigue sacando mas fotos y vive esa cuerpa. Te queremos Ivy”, "Te mereces todo lo bueno que estás viviendo LA DIVA!!!!", "Ahora es tu momento de disfrutar, siempre un orgullo saber eres boricua de pura sepa", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.