La actriz Kirstie Alley muere de cáncer a los 71 años

La actriz estadounidense Kirstie Alley, quien ganó un Emmy por su papel en “Cheers” y protagonizó cintas como “Look Who's Talking” (Mira quién habla), murió a la edad de 71 años a causa de un cáncer recién diagnosticado, según informó su familia este lunes.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, descubierto recientemente”, reza el comunicado colgado en las redes sociales oficiales de la actriz.

De acuerdo con lo publicado por sus hijas True and Lillie Parker, la actriz recibía tratamiento en el Moffitt Cancer Center, a cuyo personal agradecieron por el cuidado brindado a su progenitora.

“Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinan”, continúa el comunicado. “A pesar de lo icónica que fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble”, expresaron.

Alley, quien es reconocida por su papel de Rebecca Howe en la exitosa comedia "Cheers". Ganó un premio Emmy y un Globo de Oro en 1991 por esta interpretación y también ganó un Emmy por su actuación en la comedia "Veronica's Closet", y participó en otras películas como "Star Trek II: The Wrath of Khan", "Drop Dead Gorgeous", "Look Who's Talking" y más.

“Les damos las gracias por su amor y oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil”, se puede leer en el comunicado compartido en el perfil de la actriz en las diferentes redes sociales.