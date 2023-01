El bikinazo de la excandidata a gobernadora de Puerto Rico que causa tendencia en las redes

La excandidata a la gobernación de Puerto Rico, Alexandra Lúgaro, compartió una secuencia de fotos en bikini, dándole la bienvenida al 2023 que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

La abogada, empresaria y política boricua, mostró su tonificado cuerpo desde Manatí, Puerto Rico, mientras los comentarios no se han hecho esperar: “Me conformo con la oportunidad de conocerte en persona muchas felicidades en este año 2023”; “Mire tenga un poco de más respeto una dama que quiere ser gobernadora casi ‘esnua’ por ahí qué ejemplo es ese”; “Si abres un Only Fans me suscribo de calle! ¡Feliz Año Nuevo!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

En una entrevista concedida en diciembre pasado, la excandidata ha dejado claro que no piensa involucrarse en la política de forma activa de cara a las elecciones del 2024.

RELACIONADAS Candidata puertorriqueña a gobernadora niega discriminación a dominicana

“Estoy bien concentrada en seguir aportando desde el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico están haciendo un trabajo sumamente importante en lograr cambios sociales y económicos y yo siempre lo he dicho, yo no descarto ningún movimiento en mi vida, pero a mí me gusta hacer y estar en campaña es vivir convenciendo que te permitan la oportunidad de hacer”, dijo Lúgaro en una entrevista concedida a Radio Isla el mes pasado.

“Yo estuve en campaña durante dos ciclos electorales y estaba loca por volver a ver resultados, eso es lo que a mí me gusta, tener proyectos donde puedo ejecutar donde puedo ver cambios, que uno esté transformando cosas así que en este momento estoy muy satisfecha con eso”, continuó.

Lúgaro se postuló como candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico en el 2016 y en una segunda ocación, como candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el 2020.