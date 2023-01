Se cumple un año de la trágica muerte la Miss USA Cheslie Kryst

El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223. Este departamento ofrece directorios y contactos de centros de ayuda contra la depresión y prevención del suicidio. Laboran de lunes a viernes en horario de 8 a.m. a 4 p.m.

Hoy 30 de enero de 2023 se cumple un año de aquel día en que la modelo y Miss USA 2019 Cheslie Kryst, se lanzara de un edificio en la ciudad de Nueva York, producto de una fuerte depresión de la que aparentemente ninguno de sus conocidos, excepto su madre estaba al tanto.

Horas antes de su fallecimiento, la también abogada, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde con una foto suya escribió un mensaje que decía: "Que este día te traiga descanso y paz".

Un día después de ser encontrada muerta en la calle, las autoridades señalaron que la causa de la trágica muerte de Kryst fue un suicido. La joven perdió la vida al arrojarse desde la ventana de su apartamento en Manhattan, ubicado en el piso 19 del lujoso edificio Orion de la calle 42, cerca de Times Square.

Kryst, que tenía 30 años, colaboraba en varios programas de televisión estadounidense y era copresentadora del certamen Miss Universo, que este año le rindió homenaje póstumo durante la gala en vivo en la que la representante de Estados Unidos, R’bonny Gabriel resultó ganadora.

RELACIONADAS Revelan detalles de la trágica muerte de la modelo Cheslie Kryst Muere Cheslie Kryst Miss USA 2019 tras caerse de un rascacielos en Nueva York

La madre de Kryst apareció durante la gala de este año en la que habló sobre el padecimiento de su hija y como está utilizando lo sucedido para crear conciencia entre las jóvenes para lidiar con la depresión.

“Como muchos de ustedes saben, Cheslie lidiaba con una depresión de alto funcionamiento", dijo April Kryst. "La Cheslie que vieron no siempre coincidía con la forma en que ella se sentía por dentro. El hecho de que alguien te diga que está bien, no significa que lo esté. Todos debemos escuchar cuando controlamos a nuestros amigos fuertes. Creen un espacio seguro para que tengan espacio para compartir si tienen un desafío”, dijo la madre de la modelo.

"Me alienta anunciar una asociación con Nami, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, que ha establecido el Fondo Conmemorativo Cheslie C Kryst para la Salud Mental. Me siento honrada de estar aquí esta noche para compartir la historia de Cheslie y les pido que la compartan. Compártalo con otros con la esperanza de que juntos podamos romper el estigma y hablar más sobre la salud mental. Que estén bien", dijo la madre de la Cheslie durante el Miss Universo.

Sobre Cheslie:

La modelo nació en Michigan, había estudiado en una escuela de negocios y en una facultad de Derecho, y antes de presentarse al concurso de belleza ejerció como abogada, además de fundar el blog de moda White Collar Glam.

La ex Miss Usa también fue reportera para ExtraTV: "Tenemos el corazón roto", dijo la compañía en otro comunicado. "Cheslie no era solo parte vital de nuestro show. También formaba parte de nuestra querida familia de Extra y dejó huella en todo el equipo. Nuestro más sentido pésame para su familia y sus amigos".