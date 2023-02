Rihanna es acusada de hacer "playback" durante su participación en el Super Bowl

La noticia sobre el segundo embarazo de Rihanna durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LVII, no fue lo único de lo que los internautas han estado hablando tras el regreso a los escenarios de la artista barbadense.

Y es que muchos han acusado a la artista de hacer "playback" en su sobria participación a la mitad del juego entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium en Arizona y lo que han definido como la "peor" infracción en la historia de los espectáculos de medio tiempo.

Rihanna, de 34 años, interpretó una mezcla de sus grandes éxitos desde "Umbrella" hasta "Work" en solo 13 minutos y se unió al grupo de baile con algunos pasos, demostrando que no ha perdido el ritmo desde su última presentación en 2016, pero se puede deducir que la suavidad de sus movimientos está relacionada con la espera de su segundo hijo, lo cual anunció sosteniendo, en repetidas ocasiones, su vientre durante el espectáculo de 13 minutos.

Las especulaciones no se hicieron esperar en línea y algunos aseguraron que con su presentación había hecho una "declaración poderosa" para las mujeres de todo el mundo, pero luego de su participación, su representante confirmó la noticia. Pero todo esto no fue suficiente para un gran número de personas que la acusaron de imitar las palabras junto a pistas pregrabadas en lugar de cantar en vivo.

Las acusaciones

En una de las imágenes que los detractores del show toman como referencia, se puede observar cómo, al poco tiempo de iniciar su presentación, el ícono del pop bailaba con el micrófono un tanto alejado de su boca, mientras su voz se seguía escuchando por los parlantes.

Los seguidores de la artista la defendieron, alegando que el uso de este "material de apoyo" se debía a su notorio embarazo.

“Es increíble cómo Rihanna es capaz de seguir cantando incluso cuando deja el micrófono a un lado y no mueve los labios”, dijo con sarcasmo uno de los espectadores.

“Rihanna ni siquiera tiene el micrófono cerca de su boca mientras suena la letra. ¿Por qué molestarse en hacer el espectáculo de medio tiempo si ni siquiera vas a intentar sincronizar los labios", espetó un fan desilusionado y enfurecido.

Playback, ¿apoyo o fraude?

Rihanna no es la única artista que ha sido acusada de "playback" durante sus actuaciones de medio tiempo del Super Bowl, la lista incluye a Katy Perry y los Red Hot Chili Peppers.

Pero The New York Post aseguró que "la sincronización de labios" no es la estafa que parece, sino que forma parte de la política de la NFL, es decir, los ensayos de los artistas que participan en el medio tiempo están pregrabados en vivo, por lo que pueden ser utilizados como una red de seguridad musical, la cual muchos aceptan para poder dedicar su energía a la coreografía.