Azilde Valerio: "la música siempre ha sido mi salvación”

Esta es una frase que no es inusual escucharla de un artista que le apasiona lo que hace, sin embargo, cuando la cantautora dominicana Azilde Valerio (@azildevalerio) la pronuncia, trata de transferir lo que significa su sinuoso camino en la música, marcado por algunas situaciones negativas de su vida personal.

“En todo momento difícil, yo he recordado, que mi impulso siempre ha sido la música”, reflexiona la cantante en conversación con Diario Libre al evaluar los motivos para continuar en la música a pesar de los obstáculos.

Con seis años de lleno en el mundo artístico, Azilde ha enfrentado grandes retos que le han hecho pensar en los "planes de Dios" para su vida y la oposición de estos a los de ella. Sin embargo, la artista asegura que simplemente no puede dejar la música, porque no es solo su impulso, sino también su salvación en medio de las tragedias familiares que han puesto en pausa sus sueños en más de una ocasión.

Incurrir en los gastos por la muerte de un familiar o el fuego que consumió el edificio donde vivía gran parte de su familia en diciembre pasado, son algunas de las cosas que hacen que Azilde piense: “Ok, Dios me está dando una señal de que esto no es lo que él quiere pa’ mí y yo estoy forzando”.

En medio de los diversos aplazamientos para el lanzamiento de su sencillo, cuyas canciones tienen más de dos años escritas, la desesperación de la joven promesa la llevó a pensar en más de una vez en dejar la música, "pero no, es que no", dice entre risas la dominicana nacida en Nueva York.

Lo que unos podrían llamar "terquedad" y otros "perseverancia", ha mantenido a Azilde aferrada al camino y en enero pasado sacó su primer sencillo "Ay Amor" y el primero de una serie de cinco que saldrán a lo largo de este año y darán forma a un EP (un mini álbum de duración media) el cual ha sido nombrado "Pistantrofobia" (miedo irracional que impide volver a confiar en los demás).

“Lo que me motiva a salir de donde yo estoy, siempre es la música”, manifestó la joven cantante.

Sus primeros pasos en la música

Azilde, de 33 años, conoció la música a través de la religión. Su madre era adventista y la pequeña Azilde empezó cantando “obligado” a la edad de seis años en la iglesia, luego le fue "tomando cariño” y ya en la escuela secundaria sintió afinación por ciertos instrumentos, como el saxofón y otros de percusión.

Para los 12 o 13 años, la niña ensayaba frente a un espejo y simulaba que recibía un Latin Grammy.

El "cariño" a la música la llevó a enfrentarse con la creencia de su madre sobre las profesiones y la falta de estabilidad de la música después de culminar la secundaria por la disyuntiva de dedicarse a forjar su carrera artística o entrar a la universidad y obtener un título, sobre todo porque la joven quería interpretar música no cristiana.

Su madre zanjó el tema dándole la oportunidad para que, por un año, agotara una gira de audiciones y probara suerte en la música. En este plazo Azilde acudió a audiciones para diferentes programas como "La Voz", "American Idol", pero no lograba quedar en la última ronda, tras lo cual decidió entrar a la universidad, allí hizo dos años de biología.

"Pero no, eso no era lo mío", sentenció la cantautora, por lo que le dijo a su madre, “mira yo voy a trabajar, mientras lo de la música va caminando, pero definitivamente la medicina no es lo mío".

Así, Azilde comenzó una carrera en la que sus primeros pasos estuvieron dedicados a prestar su voz y estilo a canciones de artistas como Jessie Reyez, una cantante y compositora canadiense de origen colombiano, también del cantante y compositor dominicano Wason Brazoban, entre otros.

Pero llegó el momento en el que entendió que debía hacer algo propio.

Lanzamiento de su primer sencillo

Llegar a este punto le costó varios años y uno que otro momento difícil, pero el pasado 13 de enero Azilde lanzó "Ay Amor", su primer sencillo escrito en colaboración con Roy Tavaré y Laura Rivera y producido bajo el sello de Rafa Payán, a quien ya admiraba desde hace 20 años.

De acuerdo con lo explicó la artista, "Ay Amor" es la primera de una serie de un máximo de seis canciones que lanzará a lo largo de este año y que forman parte de "Pistantrofobia", que es una "carta abierta al amor de mi vida", aunque también hay otras dedicadas a los hombres que han estado a su lado a lo largo de sus 33 años, según dijo a este medio.

"En general "Pistantrofobia" va a ser un EP completo, vienen unos cuantos temas ahora en este año, que son cartas abiertas para los 4 hombre que han formado parte de mi vida, para bien o para mal. Entiendo que para mí era extremadamente importantes transmutar esas energías o esos procesos emocionales que no siempre procesamos, por vía de la música", explica la artista.

Obstáculos

Al mirar los pasos que ha dado, Azilde asegura que ha cometido “muchos errores”, el primero de ellos, según dijo, destinar cierta cantidad de dinero a covers de música de otros artistas, para montar un canal de YouTube “buscando exposición”, en vez de invertirlo en producciones propias

Este análisis lo hace al ser cuestionada por este medio sobre las dificultades que tuvo al dedicarse definitivamente a la música, una industria que suele ser un poco complicada para los que desean abrirse un camino.

A pesar de reconocer esto, Azilde no considera que su inicio fue “tumultuoso”, ya que rescata la oportunidad que tuvo de compartir con “músicos excelentes”, como Patricio Bonilla, trompetista de Juan Luis Guerra, y su productor, Rafa Payán.

Fue justo con Payán y Laura Rivera que la joven cantante reconoce que llegó su gran oportunidad y su primer EP con música compuesta por ella.

Incendio

El 3 de diciembre de 2022 un voraz incendio de cinco alarmas consumió un edificio de apartamentos ubicado en el 617 de la calle 141 en la zona de Hamilton Heights en Harlem, NY. Unas 38 familias se quedaron sin hogar, ocho de las cuales estaban vinculadas a Azilde.

Debido a la magnitud del siniestro las personas desplazadas perdieron todo y el edificio se mantiene cerrado.

Al mirar atrás, Azilde reconoce que “fue un proceso emocional un poquito difícil para todo el mundo”, ya que su madre había vivido en dicho edificio por más de tres décadas.

Tras el incendio las familias, en su mayoría dominicanas, tuvieron que vivir en hoteles habilitados por las autoridades o refugios, en el caso de la madre y demás familiares de la artista ya se encuentran estable, aseguró Valerio.

Esta tragedia sucedió un mes antes de la fecha de lanzamiento del sencillo, fecha que ya había sido aplazada por la muerte de un familiar a mediados del 2022.

Sus próximos pasos

La joven artista, que debutó en Casa de Teatro en 2022, tiene previsto hacer un tour en Nueva York, Puerto Rico y Santo Domingo. En Puerto Rico estas presentaciones iniciarán en mayo, mientras que en Nueva York comenzarán en abril.

Pero su sueño y lo más importante para ella es “representar a la República Dominicana al nivel más alto que se pueda", para ello entiende que producción tiene "categoría"para someterlo a los Latin Grammy, aunque es consciente que ella y su equipo deben trabajar para proyectarla y darla a conocer.

"Nadie conoce tu visión mejor que tú", es el mensaje de Azilde Valerio para aquellos jóvenes que quieren, al igual que ella, emprender en el mercado de la música, al tiempo que recomienda no desistir ante personas que digan que el estilo o la propuesta que presentan no va a funcionar. "No llevarse de opiniones", puntualizó.

Pistantrofobia (Ay Amor) El primer sencillo del EP está compuesto por Roy Tavaré, Azilde y Laura Rivera. Bajo la producción de Rafa Payán. Se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube y Youtube Music, Apple Music y Tidal. La artista espera lanzar "Llévame" en marzo.