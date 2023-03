"Everything Everywhere All at Once" gana el Oscar a la mejor película y arrasa con otros premios

El elenco y el equipo de Everything Everywhere All at Once aceptan el premio a la mejor película en los Oscar el domingo 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. ( AP )

"Everything Everywhere All at Once" (Todo en todas partes al mismo tiempo), de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, cumplió con los pronósticos y hoy obtuvo el Oscar a la mejor película en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood, frente a la otra favorita, "The Fabelmans".

La película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert se ha llevado siete de las once estatuillas a la que optaba, incluidas las de dirección, guión original, mejor actriz y mejores actor y actriz de reparto.

La película alemana "All Quiet on The Western Front", que contaba con nueve candidaturas, acabó la noche con cuatro óscares.