Los cargos que enfrenta el hombre que arrojó un celular a la cantante Bebe Rexha

La estrella pop Bebe Rexha fue golpeada en la cara y herida con un teléfono celular arrojado desde el público en un concierto en Nueva York el domingo por la noche, tras lo cual fue arrestado un hombre, que compareció el lunes ante la justicia, dijo la policía.

La cantautora nominada al Grammy fue llevada a un hospital después de que el teléfono la golpeara, dijo la policía. Un moretón y un vendaje eran visibles sobre su ojo izquierdo en las publicaciones de las redes sociales que hizo el lunes.

"Estoy bien, sí, me siento bien", cantó en un video de TikTok, en referencia a un verso de "I´m Good (Blue)", su reciente éxito con el DJ David Guetta.

Rexha, de 33 años, estaba en el escenario de Pier 17, un lugar en una azotea de Manhattan, cuando arrojaron el teléfono, dijo la policía. Un video publicado en redes sociales mostraba el teléfono rebotando en la cabeza de la artista y luego Rexha agarrándose la cara y cayendo de rodillas.

Nicolas Malvagna, de 27 años y originario de Nueva Jersey, fue liberado sin derecho a fianza tras ser acusado formalmente el lunes de agresión, agresión agravada y otros cargos. Los cargos no son por delitos graves.

De acuerdo con una denuncia presentada en la corte, Malvagna dijo a un tercero que trató de golpear a Rexha con el celular al final del concierto porque pensó que sería "divertido".

Se envió un mensaje para conocer sus comentarios a su abogado.

Rexha, quien ha sido nominada tres veces a los Grammy y tiene canciones certificadas platino por sus altas ventas, es conocida por éxitos como "I´m Good (Blue)", "Meant to Be", con Florida Georgia Line y "I Got You". Creció en Nueva York y fue compositora de otros artistas antes de convertirse en una estrella solista.

"Lo que estoy aprendiendo es que no todos se conectarán contigo y te entenderán, y eso está bien", dijo a The Associated Press en abril, poco antes del lanzamiento de su último álbum, "Bebe".

"Y siento que tienes que ser tu versión más real y verdadera de ti mismo porque, al final del día, si tratas de cambiarte para agradar a otras personas, en realidad no estás siendo tú mismo", agregó.

Rexa tenía programado un concierto en Filadelfia para el martes.