VIDEO| Golpean en la cara a otra cantante estadounidense durante un concierto en vivo

La artista country Kelsea Ballerini, fue golpeada en la cara con un objeto lanzado por una persona del público durante un concierto en vivo en Idaho, EE.UU.

Bellerini de 28 años, estaba cantando su tema "If You Go Down" en el Outlaw Field de Idaho ayer miércoles, cuando fue golpeada por un objeto desconocido.

El hecho ocurrió unas semanas después de que otra artista estadounidense, que Bebe Rexha fuera golpeada en la cara y herida por un teléfono celular mientras actuaba en la ciudad de Nueva York.

En un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, se observa como la cantante se aparta de la multitud y comienza una conversación con su violinista y luego abandona el escenario. Luego regresó al escenario y dirigiéndose al público dice: "¿Podemos hablar de lo que pasó?", según detalló la revista People.

"Todo lo que me importa es mantener a todos a salvo. Si alguna vez no se siente seguro, hágaselo saber a alguien a su alrededor. Si alguien está presionando demasiado o simplemente tienes ese presentimiento, siempre márcalo", dijo Ballerini.

La cantante, que se encuentra en la tercera etapa de su gira Heartfirst también reclamó: "No tires cosas. ¿Sabes?" Algunos fanáticos que asistieron al espectáculo dijeron en línea que el objeto arrojado era un brazalete.