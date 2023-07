Nueva York recuerda que es un delito tirar fuegos artificiales el 4 de julio

El 4 de julio es estadounidense en esencia: desfiles, comidas al aire libre, cerveza fría y, por supuesto, fuegos artificiales.

Esa pirotecnia también lo convierte en una festividad especialmente peligrosa, lo que generalmente resulta en más de 10,000 viajes a la sala de emergencias. Sin embargo, los fuegos artificiales siguen estando en el centro del Día de la Independencia, una festividad que lleva 247 años en desarrollo.

Por lo que la ciudad de Nueva York ha recordado que usar o comercializar cualquier tipo de equipos de fuegos artificiales, está totalmente prohibido por las leyes locales. Por lo cual, podría terminar multado o tras las rejas por conducta criminal imprudente.

Si quieres disfrutar de un show de fuegos artificiales este 4 de julio, es mejor que revises la guía local para que descubras en cuáles lugares de la ciudad se pueden disfrutar.

Algunos de los más famosos son el de Macy´s, el de la primera Avenida de Manhattan, el de Gantry Plaza State Park de Queens y el de Newtown Barge Park en Brooklyn.

¿Cuán populares son los fuegos artificiales?

Las ventas al consumidor de fuegos artificiales han crecido rápidamente en las últimas dos décadas.

Las estadísticas de la Asociación Estadounidense de Pirotecnia muestran que en el año 2000, los consumidores estadounidenses gastaron $407 millones en fuegos artificiales. Para 2022, esa cifra aumentó a $ 2.3 mil millones. El salto más grande se produjo durante la pandemia de COVID-19, cuando se cerraron las exhibiciones públicas de fuegos artificiales. Las ventas al consumidor aumentaron de mil millones de dólares en 2019 a mil 900 millones de dólares en 2020.

"La gente fue a la tienda de fuegos artificiales a partir del fin de semana del Día de los Caídos y simplemente no pararon", dijo Julie Heckman, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Pirotecnia. "Estuvieron disparando fuegos artificiales todo el 2020. Conmocionó a la industria, para ser honesto contigo".

Se espera que las ventas aumenten otros $100 millones este año, dijo la asociación. Ayuda que el 4 de julio sea un martes, creando esencialmente un fin de semana de cuatro días.

¿Son peligrosos los fuegos artificiales?

A pesar de los esfuerzos de educación generalizados, miles de estadounidenses resultan gravemente heridos por los fuegos artificiales cada año, y este año no es una excepción.

El sábado por la noche, los bomberos y los médicos fueron llamados a Lexington Township, un suburbio de Kansas City, Kansas, por informes de un cobertizo en llamas y llegaron para encontrar fuegos artificiales explotando activamente desde el cobertizo en llamas y varias personas heridas en el suelo. Los bomberos, los médicos y la policía local sacaron a las víctimas del área a un lugar seguro, y cuatro personas fueron trasladadas a hospitales, dos con heridas graves, dijo el jefe del Distrito de Bomberos del Noroeste Consolidado, Todd Maxton, en un comunicado.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. informa que en 2022, 10,200 personas fueron atendidas en salas de emergencia y 11 muertes se atribuyeron a los fuegos artificiales. Alrededor de las tres cuartas partes de las lesiones ocurrieron en el período alrededor del 4 de julio.

Alrededor de un tercio de las lesiones fueron en la cabeza, la cara, las orejas o los ojos. Las lesiones en dedos, manos y piernas también son comunes.

"He visto personas que se han volado los dedos", dijo la Dra. Tiffany Osborn, médica de la sala de emergencias del Hospital Barnes-Jewish en St. Louis. "He visto personas que han perdido los ojos. He visto personas que tienen lesiones faciales significativas".

Los niños menores de 15 años constituyen casi un tercio de los heridos por fuegos artificiales. A menudo se culpa a las bengalas por las quemaduras de los niños menores de 5 años. Osborn sugirió dar a los niños pequeños barras luminosas o serpentinas de colores en su lugar.

Para aquellos que planean lanzar fuegos artificiales, Heckman instó a encontrar una superficie plana, dura y nivelada lejos de las estructuras y otras cosas que podrían incendiarse. La persona responsable de los fuegos artificiales debe evitar el alcohol. Los niños nunca deben encenderlos.

Osborn alentó a tener un balde o una manguera cerca en caso de incendio o explosión. Dispara uno a la vez y aléjate rápidamente después de encenderlo, dijo, y nunca vuelvas a encender o manipular un fuego artificial que no funcione correctamente. Cuando haya terminado, saque los restos con una pala y remójelos antes de desecharlos.