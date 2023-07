El HSM&L de Nueva York presenta la obra "Penetrable" del artista venezolano Jesús Rafael Soto

La Hispanic Society Museum & Library (HSM&L) y la Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) presentan al público de Nueva York la escultura interactiva Penetrable (1990) de Jesús Rafael Soto, para conmemorar el centenario del nacimiento del artista venezolano.

La obra será instalada en la Terraza Superior de la HSM&L este verano y marca la primera vez que una escultura de Soto se exhibe al aire libre para ser experimentada por el público de la Gran Manzana.

El Penetrable, en préstamo a largo plazo de la CPPC, está instalada en el museo, que se define como la principal institución dedicada a la preservación, estudio, comprensión, exhibición y disfrute del arte y las culturas de los países y comunidades de habla portuguesa y española, el cual está ubicada en Alto Manhattan, en el lado oeste de Broadway, entre las calles 155 y 156.

Esta colaboración continúa el recorrido de la obra, tras dos décadas de préstamos en destacadas instituciones de América como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2003); el Museum of Fine Arts de Houston (2004); el Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (2006); el Blanton Museum of Art en la Universidad de Texas, Austin (2007); el Los Angeles County Museum of Art (2011-2017); y el Olana State Historic Site, Hudson, Nueva York (2017-2018).

Soto, un artista visionario de Venezuela, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del arte cinético en París durante las décadas de 1950 y 1960, así como en el movimiento de la abstracción geométrica en su país natal. Su obra se caracteriza por su conexión con el paisaje, la percepción y la interactividad con los espectadores, lo que resulta en experiencias inmersivas que desdibujan los límites entre el arte y su público.

La HSM&L reabrió su edificio principal y la terraza superior el 25 de mayo de 2023. Con una mayor accesibilidad y mejores instalaciones, la exposición actual del museo en el Patio Principal se centra en la conmemoración de los centenarios de Joaquín Sorolla (1863-1923) y Jesús Rafael Soto (1923-2005), así como en el estreno de dos nuevas exposiciones: Joyas en una Gema: Luz Camino en la Hispanic Society en la Galería Visión de España y En busca de Juan Pareja: desde Arturo Schomburg hasta Jas Knight en la Galería de Proyecto.

Apoyo adicional para la instalación de Penetrable (1990) fue proporcionado por GRoW @ Annenberg y Perrotin.