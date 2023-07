Series de HBO van a ser transmitidas por Netflix

Para los amantes del streaming, buenas noticias. El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, está dispuesto a renunciar a la exclusividad y licenciar el contenido de la cadena y de algunas series de HBO a los fines de impulsar un mejor resultado financiero.

Desde inicios del presente año, se vienen vislumbrando cambios en las plataformas en las que se pueden algunas producciones de Warner Bros. Discovery, como títulos "Westworld" se pueden ver en plataformas de transmisión gratuita como Roku y Tubi.

HBO está vendiendo algunas de sus producciones a su competencia Netflix, para así conseguir financiación para nuevas series, así como también para amplificar su alcance, dejando un poco de lado la exclusividad.

"Insecure" es una de las series de esta compañía, que ya se puede ver en Netflix de Estados Unidos.

Netflix también ha confirmado series como "Hermanos de sangre" (Band of Brothers), "The Pacific", "A dos metros bajo tierra" (Six Feet Under) y "Ballers".

Algunos de estos títulos estarán disponibles a nivel internacional, mientras que otras solamente llegarán a países específicos.

Amazon Prime hace algunos años se asoció con HBO para transmitir series y películas exclusivas como "Westworld", "Raised by Wolves", "Legendary", "FBoy Island" y "Finding Magic Mike", entre otras.

Se espera que, con estos acuerdos, muchas de las series más vistas en los últimos tiempos estén disponibles en ambas plataformas.