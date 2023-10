Sospechoso de homicidio de Tupac Shakur comparece en Las Vegas

Un autodenominado gánster que, según la policía y los fiscales, fue el autor intelectual de la muerte a tiros del rapero Tupac Shakur en Las Vegas en 1996, hizo su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles como acusado de asesinato.

Duane "Keffe D" Davis, de 60 años, iba esposado y con un uniforme carcelario azul oscuro y pantuflas de plástico naranja. Estaba previsto que fuera procesado por el cargo el miércoles, pero la audiencia se interrumpió después de que le pidiera a la jueza de distrito del condado de Clark, Tierra Jones, que pospusiera la audiencia mientras recibe asesoría legal en Las Vegas.

Mopreme Shakur, el hermanastro del rapero, no estuvo en la corte el miércoles, pero dijo a The Associated Press que ha seguido el desarrollo del caso desde Los Ángeles, donde reside. Señaló que él y su familia ven con reserva sus expectativas.

"Los jóvenes negros suelen enfrentar retrasos en la justicia porque a menudo se nos considera los criminales", dijo. "Así que la justicia se ha retrasado bastante tiempo, a pesar de que todos los ojos estaban ahí, de toda la atención, a pesar de la fama de mi hermano".

Davis fue arrestado el viernes pasado cerca de su casa en el suburbio de Henderson, cerca de Las Vegas. Horas más tarde, se reveló una imputación de un jurado acusador del Tribunal de Distrito del Condado de Clark por cargos de homicidio. Davis negó una solicitud de la AP para una entrevista desde la cárcel, donde se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Los miembros del jurado de acusación también votaron para agregar agravantes a los cargos por el uso de un arma mortal y supuesta actividad delictiva. Si Davis es declarado culpable, eso podría añadir décadas a su sentencia. En Nevada, una persona puede ser condenada por un asesinato si ayuda a otra a cometer el delito.

El abogado Edi Faal, radicado en Los Ángeles, dijo a la AP en una breve llamada telefónica después de la audiencia que es el abogado de Davis desde hace mucho tiempo y lo está ayudando a encontrar un abogado en Nevada.

"He trabajado con él durante más de dos décadas", dijo Faal. "Pero en este momento no tengo ningún comentario".

Davis había sido un sospechoso conocido en el caso desde hace años y admitió públicamente su rol en el asesinato en entrevistas antes de publicar su libro revelador de memorias "Compton Street Legend" de 2019.

"Hay una cosa que es segura cuando se vive ese estilo de vida de gánster", escribió. "Ya sabes que las cosas que pones fuera volverán. Nunca se sabe cómo ni cuándo, pero no hay duda de que llegarán".

Las palabras de Davis reavivaron la investigación policial que condujo a la acusación, dijeron la policía y los fiscales. A mediados de julio, la policía de Las Vegas allanó la casa de Davis, atrayendo renovada atención sobre uno de los misterios más perdurables del hip hop.

Los fiscales alegan que el asesinato de Shakur se debió a una rivalidad y competencia por el dominio en un género musical que, en ese momento, se denominó "gangsta rap" (rap de gánsteres). La rivalidad enfrentó a miembros de la costa este del grupo de pandillas denominado Bloods, asociado con el magnate del rap Marion "Suge" Knight, contra miembros de la costa oeste del grupo de pandillas Crips que Davis dijo que dirigía en Compton, California.

La tensión aumentó en Las Vegas la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando estalló una pelea entre Shakur y el sobrino de Davis, Orlando "Baby Lane" Anderson, en el hotel y casino MGM Grand después de un combate de boxeo por el campeonato de peso pesado que ganó Mike Tyson.

Knight y Shakur fueron a la pelea, al igual que miembros de los South Side Crips, dijo el fiscal Marc DiGiacomo la semana pasada en el tribunal. "Y (Knight) trajo a su séquito, que incluía a miembros de la pandilla Mob Piru".

Después de la pelea en el casino, Knight conducía un BMW con Shakur en el asiento del copiloto. El auto estaba detenido en un semáforo en rojo cerca de la Franja de Las Vegas, cuando un Cadillac blanco se detuvo del lado del pasajero y surgieron los disparos.

Davis había dicho que iba en el asiento del copiloto del Cadillac y le entregó una pistola calibre .40 a su sobrino, que iba en el asiento trasero, desde donde dijo que se realizaron los disparos.

Shakur murió una semana después, a los 25 años, tras recibir varios disparos. Knight fue rozado por un fragmento de bala, pero sobrevivió. Ahora, con 58 años, cumple una sentencia de 28 años de prisión por arrollar y matar a un empresario de Compton fuera de un puesto de hamburguesas en enero de 2015.

De las cuatro personas que iban en el Cadillac esa noche, Davis es el único que sigue vivo. Anderson murió en un tiroteo en mayo de 1998 en Compton. Antes de morir, Anderson negó su participación en el asesinato de Shakur. El otro pasajero del asiento trasero, DeAndre "Big Dre" o "Freaky" Smith, murió en 2004. El conductor, Terrence "Bubble Up" Brown, murió en un tiroteo en 2015 en Compton.

El jefe de la policía Kevin McMahill, que supervisa el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, reconoció las críticas por la lentitud de su agencia para investigar el asesinato de Shakur.

"Ese simplemente no fue el caso", dijo McMahill, quien calificó la investigación como "importante para este departamento de policía".

___

El periodista de The Associated Press Ryan Pearson contribuyó desde Los Ángeles.