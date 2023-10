Osmany Rodríguez: "Saturday Night Live me cambió la vida"

Detrás de uno de los shows de televisión más icónicos y emblemáticos de Estados Unidos se encuentra el dominicano Osmany Rodríguez. Su trabajo como productor en Saturday Night Live, le permitió ganar un Emmy en el año 2019.

Rodríguez se describe a sí mismo como un apasionado del cine. Estudió publicidad en Unibe y, tras graduarse, se mudó a la ciudad de Los Ángeles buscando oportunidades que en ese momento la industria cinematográfica de República Dominicana no tenía disponibles.

"Cuando yo me fui, comenzaron a hacerse producciones, como las películas de ´Sanky Panky´ y las de Robertico, pero no había escuelas de cine. Yo he pensado que a lo mejor si fuese ahora quizás no me voy, porque hay oportunidades allá y eso me emociona muchísimo", expresó.

De camino a tomar el tren, en una de las estaciones más concurridas de la Gran Manzana, mientras se dirigía a producir el próximo episodio de SNL junto a Bad Bunny, Rodríguez conversó con Diario Libre sobre su deseo de hacer cine en la República Dominicana.

La oportunidad de Saturday Night Live

Rodríguez llegó a Los Ángeles luego de "juntar los chelitos" para estudiar cine y allí comenzó a trabajar en cortos de comedia. Trabajaba junto a unos amigos y subían sus proyectos a un portal de internet, a una página web que fue creada por el actor Will Ferrell, quien trabajaba para Saturday Night Live, y de ahí vino la conexión.

"Un día me llamaron por una entrevista y yo como que ni le di mente. Dije, 'ay mira qué chulo, conocí a alguien de Saturday Night Live. Quizá un día me dé un ticket'. Ahí fue que lo dejé. Y después me llamaron otra vez, la reunión fue en Los Ángeles, la segunda fue aquí en Nueva York en la oficina de Saturday Night Live. O sea que yo estaba como, '¿qué es esto?'. Me sentaron en la oficina y llegaron miles, no miles de gentes, pero muchísima gente se metió ahí en esa oficina. La entrevista duró 45 minutos. Solamente como cinco minutos de esos fueron preguntas de entrevista y lo otra fue en chercha", dijo Rodríguez.

Nunca pensó que lo tomarían en serio y se fue a su casa con la emoción de haber estado ahí y conocer los estudios del programa.

"Yo me fui como que eso no fue una entrevista de verdad, no me iban a dar el trabajo. Pero después me dijeron que ahí ellos ya sabían lo que yo podía hacer y lo que había hecho. Y como es un sitio tan estresante con unas horas loquísimas, uno amanece y ellos querían saber qué tipo de persona era. Para ver si iban a encontrar a un loco. Yo me fui de esa entrevista con miedo, como que ´na, me voy a ir a mi casa. Tengo una historia por lo menos´, y no, al otro día me dijeron que me iban a emplear", contó Rodríguez.

De Los Ángeles se mudó a Nueva York, donde produjo más de 50 episodios de Saturday Night Live, y pese a que ya no trabaja para el programa fue invitado esta semana a producir un episodio junto al puertorriqueño Bad Bunny.

"Tengo que ser sincero, me cambió la vida. Saturday Night Live me dio muchísimas oportunidades. Pero todavía hay que buscársela", dijo Rodríguez.

"No escondan su dominicanidad"

Hollywood, el lugar de los sueños, donde ocurre la magia del séptimo arte y al que muchos dominicanos llegan buscando una brecha, tocando puertas, pero pocos logran conseguirlo, es la industria en la que Osmany ha desarrollado su carrera y cuyo trabajo y profesionalidad le han permitido mantenerse.

¿La receta? En palabras del productor, hijo de madre cubana y padre dominicano, es la persistencia.

"Te dicen no mucho. Te dicen no más de lo que te dicen que sí. A mí me gusta seguir aprendiendo y seguir mejorándome. Lo otro es ser y contar las historias auténticas de nosotros. Como a veces les digo a los jóvenes: 'no escondan su dominicanidad, o no traten de ser otra persona'. Tienen que encontrar el acento. Es una actuación, un rol, pero yo creo que es lo que nos hace únicos y especiales, como actor, como director, como escritor. Y nada, usar tu influencia, usar de donde viniste. Y no temer a utilizar eso en las historias que cuentas", dijo Rodríguez.

Apuesta al cine dominicano

"Vampires vs The Bronx" y "Miguel Wants to Fight" son dos de las películas que le han permitido a Osmany seguir desarrollando su talento y le han dado la oportunidad de trabajar con actores latinos emergentes, pero también con actores ya afianzados en la industria como Zoe Saldaña.

La pasada semana Osmany estrenó en Netfllix la serie Neón, la cual produjo junto al cantante puertorriqueño Daddy Yankee y que ya se posiciona entre las más vistas de la plataforma.

"Después de trabajar en Saturday Night Live, que es una institución cultural americana, estas dos películas con muchachos y personajes latinos, actores dominicanos o que el soundtrack tenga un dembow, un reggaeton, un bang, una salsa, una bachata, ¡que sé yo!, eso significa muchísimo para mí porque refleja de dónde yo soy. Y también esta historia que he hecho. La quería hacer para muchachos como yo, para que se identifiquen y puedan ver la película. Y que se la gocen, que se vean reflejados en la pantalla. Significa mucho. Ni sé por dónde comenzar. Es porque también es algo personal", dijo Osmany emocionado.

Sobre el desarrollo de la industria del cine dominicano dijo sentirse orgullo de lo que está pasando en el país y espera pronto poder trabajar en RD.

"Me emociona muchísimo ver cómo eso se ha exportado allá, no solamente localmente, también vienen producciones del extranjero. Que eso, además de que apoyan económicamente, también apoyan de una manera la educación. Tú ves que estas películas grandes vienen y traen sus producciones grandes y sus cosas. Por ahí van a venir películas buenas", concluyó el dominicano.