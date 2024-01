Tokischa está en NY y aparece de sorpresa en concierto de Madonna en el Madison Square Garden

La dominicana Tokischa se presentó este pasado lunes 29 de enero en el emblemático Madison Square Garden junto a Madonna para interpretar su canción "Hung Up".

El gran concierto reunió a más de 20,000 personas en una noche épica, repleta de sorpresas, donde la reina indiscutida del pop marcó su tercera y última parada en The Garden de la ciudad de Nueva York , para continuar con su tour por el resto de los Estados Unidos y finalizar en México.

Esta es la segunda vez que Tokischa y Madonna interpretan su canción "Hung Up" en vivo. La primera vez, ocurrió durante la conmemoración del Día del Orgullo LGBTQ+ en una presentación en New York, y ahora, nuevamente, se reencuentran en la icónica ciudad que nunca duerme, donde por primera vez, Tokischa aparece presencialmente en The Celebration Tour de Madonna, y fue recibida con ovación del público. Como era de esperarse, la unión de la dominicana y la intérprete de la Isla Bonita se convirtió en un derroche de sensualidad en el escenario.

Además, se recuerda que, en octubre del pasado año, Tokischa formó parte de una presentación virtual en el tour, luego de que Madonna, tuviera su gran regreso a los escenarios, tras ausentarse por una infección bacteriana. En ese entonces, Madonna interpretó el mega hit dembow y contó con la presencia de Tokischa a través de un vídeo personal de la dominicana hablando con Madonna en momentos privados.

Actualmente, la leyenda de 65 años parece gozar de buena salud, bailó, cantó todos sus éxitos, entre ellos: "Like a prayer", "La isla bonita", "Don´t tell me", "Hung Up" en su versión pop y Dembow y muchos otros más.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/31/whatsapp-image-2024-01-31-at-11.38.59-am.jpeg

Aún se desconoce si Tokischa seguirá siendo parte del tour de su amiga Madonna, lo que sí nos consta es la gran amistad de la que ambas gozan, por lo que no extrañaría ver otra posible aparición de la chica del Estilazo a lo largo de su Celebration Tour.