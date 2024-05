"Hay una mano peluda detrás de eso", el polémico mensaje de Osmel Sousa tras renuncia de Miss USA

Osmel Sousa, el Zar de la Belleza y asesor del presidente de Miss Universo, fue el último en pronunciarse sobre la renuncia del Natalia Voig, la primera modelo venezolana en ser coronada como Miss USA. En Instagram, Sousa aseguró que "hay una mano peluda detrás de eso".

Tras sus declaraciones, los rumores de que la joven fue obligada a renunciar han seguido creciendo. Esto sumado a un supuesto mensaje oculto en el anuncio de renuncia de la miss que detalla el mensaje I am silenced o fui silenciada.

Dos días después de la renuncia de Voig, Uma Sofía Srivastava, la Miss Teen USA, también anunció su renuncia, alegando al igual que Noelia, problemas de salud mental. Un reportaje publicado por el New York Post, aseguró que la joven venezolana recibía mensajes constantes de acoso.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/10/osmel-sousa.png

"Noelia se despierta todos los días con hormigueo debido a los correos electrónicos de acoso: ´No hagas esto´, ´no hagas aquello´, ´elimina esa publicación´, ´quítale me gusta a esta publicación´. No puedes hablar con nadie, recuerda tu contrato, no puedes ir aquí a menos que lo confirmemos´", según detalló un informante a The Post.

El artículo del Post también denuncia que Laylah Rose, presidenta de estas franquicias, se hacía pasar por las reinas en sus redes sociales, esto para un mayor control de sus contenidos.

En su carta de despedida como Miss USA, Noelia comentó lo siguiente: "Me doy cuenta de que esto puede suponer una gran sorpresa para muchos. Nunca comprometas tu bienestar físico y mental. Nuestra salud es nuestra riqueza. Un millón de gracias a todos por vuestro constante e inquebrantable apoyo. Es hora de escribir el próximo capítulo. Espero que te quedes para ver qué sigue".