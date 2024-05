Después de que Miss Teen USA renunciara, sucesora tambien rechaza la corona

Después de que Miss Teen USA, UmaSofia Srivastava, renunciara la semana pasada, la finalista, Miss Teen New York, Stephanie Skinner, dijo que ella tampoco quiere la corona.

"Al final tomé la decisión de rechazarlo", dijo Skinner, de 19 años y de New Hartford, Nueva York. "No sentí que fuera la decisión correcta teniendo en cuenta todas las circunstancias".

Durante la semana pasada, tanto Srivastava, de 17 años, como Miss USA, Noelia Voigt, de 24 años, abdicaron de sus títulos, mientras que la gerente de redes sociales de Miss USA Organization, Claudia Michelle, también renunció a su cargo. Segun informaciones, las mujeres habían sido "intimidadas" por la directora ejecutiva de la organización, Laylah Rose.

Skinner, una estudiante de tercer año que se especializa en economía en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, dijo que no sentía que pudiera aceptar el título de Miss Teen USA después de que los escándalos salieran a la luz, y en su lugar está "solidarizándose y defendiendo el empoderamiento femenino. Mi integridad y mi carácter siempre estarán por encima de las coronas".

Después de haber dependido de becas durante toda su carrera académica, Skinner dijo que rechazar el papel no fue fácil.

"He estado trabajando en este [título] desde que tenía 12 años. Me perdí cumpleaños, bailes de graduación y eventos personales de la escuela secundaria entrenando para esto. Es realmente como un deporte. Dedicas toda tu vida a este objetivo", dijo la modelo.

"Los concursos tienen su estigma de ser solo sobre la ostentación y el glamour, pero para mí se trata de la promoción. Crecí en un hogar monoparental. Soy una sobreviviente de violencia doméstica familiar y es por eso que creé mi propia organización", contó sobre "Hands of Hope", una organización nacional que empodera a 20,000 adolescentes con el mensaje de autoaceptación.

Voigt renunció el 6 de mayo, haciendo referencia a la importancia de "hacer lo mejor para... salud mental", mientras que Srivastava, quien renunció dos días después, dijo que sus valores personales "ya no se alinean completamente con la dirección de la organización".

La asediada organización Miss USA está en tal desorden que puede arriesgarse a perder un acuerdo con la cadena que transmite sus concursos.

Internamente, la organización está "dividida" sobre el apoyo a Voigt y Srivastava.

Miss Hawái, Savannah Gankiewicz, de 28 años, tomará la corona de Voigt como Miss USA el miércoles.

"Por favor, sepan que mi decisión de aceptar la corona de Miss USA no fue una decisión tomada a la ligera. Apoyo a Noelia y admiro su fuerza para renunciar y priorizar su salud mental", escribió Gankiewicz en un comunicado en Instagram.

Pero los fanáticos expresaron su decepción.

"Buena suerte haciendo algo con esta organización", comentó un comentarista. "Verás exactamente por qué Noelia renunció en cuestión de días".

"La hermandad está oficialmente muerta, tenemos que hacerlo mejor como colectivo", dijo otra.

Gankiewicz se enfrentó a tantas reacciones violentas que su madre, Yvienne Peterson, salió en su defensa en Instagram.

"He criado a una guerrera y sus comentarios de odio pueden soportarlos", comentó Peterson en la publicación de Instagram de su hija.

"Lo que pasaron no fue nada perjudicial", escribió, refiriéndose a Voigt. "Sí, desafortunadamente, es posible que hayan tenido que viajar en Spirit Airlines, sí, es posible que su jefe les haya dicho que algunas de sus publicaciones no estaban [en] la marca... pero si eso fuera lo peor.... Tal vez han olvidado cuál era su papel principal y ese era ser un modelo a seguir para las mujeres".

La semana pasada, una fuente cercana a la situación dijo que la directora ejecutiva del concurso, Rose, había publicado en secreto bajo los nombres de Srivastava y Voigt y que "Noelia y UmaSofia fueron eliminadas de poder publicar en la página de Instagram de Miss USA".

La fuente agregó: "Noelia se despierta todos los días con alfileres y agujas debido a los correos electrónicos de acoso [de los organizadores del concurso]: "No hagas esto", "No hagas aquello", "Quita esa publicación", a diferencia de esa publicación'. "No puedes hablar con nadie, recuerda tu acuerdo de confidencialidad, no puedes ir aquí a menos que lo confirmemos'", dijo una fuente.