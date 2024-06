Alan Hierro, el dominicano que representa a USA en el Mister Supranational 2024

El dominicano Alan Hierro no se detuvo hasta lograr convertirse en un Mister Supranational. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de participar en su país natal República Dominicana y quedar dentro de los 10 finalistas de la competencia Mister Supranational en la isla caribeña, Alan Hierro no se detuvo hasta lograr su objetivo de convertirse en un representante de la belleza masculina.

"Había participado en República Dominicana en marzo de este mismo año y quedé entre los 10 semifinalistas (Top 10), y mi convicción de ser un ejemplo a seguir no me detuvo y concursé en Estados Unidos donde me alcé con el título de Mister Supranational USA 2024 bajo la dirección de Magali Febles" contó el modelo a Diario Libre.

El modelo, a pesar de no haber logrado representar a su país en el certamen, resaltó que en cualquier lugar en que se encuentre, siempre estará orgulloso de sus raíces.

Alan, se vio motivado a participar en el certamen, en dos ocasiones, para inspirar a los jóvenes que ven más allá que un cuerpo perfecto y por su deseo de convertirse en un ejemplo a seguir, al transmitir el mensaje de la importancia de cuidar la salud mental, a través de su experiencia como una persona que sufrió depresión y ansiedad en un momento de su vida.

Al ser cuestionado por este medio sobre el motivo que considera que fue el detonante para lograr ganar el concurso, Hierro expresó que "mi mensaje real de la importancia de cuidar nuestra salud mental, a través de mi propio testimonio de depresión y ansiedad, inspirar a los demás de que es posible ser alguien en la vida, conocer su propósito".

El Supranational USA 2024, busca ser una fuente de inspiración para jóvenes que se encuentren en momentos de depresión, al contar su historia de superación y demostrar que no importa el país, el idioma o creencias, los sueños se pueden lograr.

Hierro también destacó que, en el transcurso de su carrera como modelo, ha recibido propuestas que van fuera de sus valores y principios pero que "gracias a la buena formación que recibí de mi Madre quien es mi ejemplo a seguir, no hago nada que vaya en contra de mis valores porque mi objetivo siempre será inspirar a los demás con un ejemplo real, que si se pueden lograr las cosas a través de nuestro propio esfuerzo con mucha disciplina, perseverancia y determinación".