Muere el prolífico actor de carácter Bill Cobbs a los 90 años

Bill Cobbs, el actor de carácter que se convirtió en una presencia ubicua y sabia en la pantalla cuando era un hombre mayor, ha muerto. Tenía 90 años.

Cobbs murió el martes en su casa en Inland Empire, California, rodeado de familiares y amigos, dijo su publicista Chuck I. Jones. Su muerte probablemente se debió a causas naturales, dijo Jones.

Nativo de Cleveland, Cobbs actuó en películas como "The Hudsucker Proxy" ("El gran salto"), "The Bodyguard" ("El guardaespaldas") y "Night at the Museum" ("Noche en el museo"). Hizo su primera aparición en la pantalla grande en un papel fugaz en "The Taking of Pelham One, Two Three" ("Pelham 1, 2, 3") de 1974.

En su carrera acumuló cerca de 200 créditos en cine y televisión, la mayor parte después de que cumpliera 50 años, cuando los cineastas y productores televisivos recurrían a él una y otra vez para lograr papeles pequeños pero fundamentales.

Carrera prolífera

Cobbs apareció en programas de televisión como "The Sopranos", "The West Wing", "Sesame Street" y "Good Times". Fue el mánager de Whitney Houston en "The Bodyguard" (1992), el místico relojero de "The Hudsucker Proxy" (1994) de los hermanos Coen y el médico de "Sunshine State" ("La tierra prometida") de John Sayles en 2002. Interpretó al entrenador en "Air Bud" (1997), al guardia de seguridad en "Night at the Museum" (2006) y al padre en "The Gregory Hines Show".

Cobbs rara vez obtuvo el tipo de papeles que se destacan y ganan premios. En cambio, era un hombre familiar a la vez memorable que dejaba una impresión en el público, independientemente del tiempo que pasaba frente a la pantalla. Ganó un premio Emmy diurno por su destacada actuación limitada en la serie "Dino Dana" en el 2020.

Wendell Pierce, quien actuó junto a Cobbs en "I´ll Fly Away" y "The Gregory Hines Show", recordó a Cobbs como "una figura paterna, un griot (narrador de historias de África Occidental), un artista emblemático que me llamó la atención por la forma en que llevó su vida como actor", escribió en la plataforma de redes sociales X.

Wilbert Francisco Cobbs, nacido el 16 de junio de 1934, rindió ocho años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos después de graduarse de la escuela secundaria en Cleveland. En los años posteriores a su servicio, Cobbs vendió autos. Un día, un cliente le preguntó si quería actuar en una obra de teatro. Cobbs apareció por primera vez en el escenario en 1969. Comenzó a actuar en el teatro de Cleveland y más tarde se mudó a Nueva York, donde se unió a la Negro Ensemble Company, actuando junto a Ossie Davis y Ruby Dee.

Cobbs dijo más tarde que la actuación resonó en él como una forma de expresar la condición humana, en particular durante el Movimiento por los Derechos Civiles a finales de la década de 1960.

"Para ser un artista, debes tener un sentido de generosidad", dijo Cobbs en una entrevista de 2004. "El arte es algo así como una oración, ¿no? Respondemos a lo que vemos a nuestro alrededor y a lo que sentimos y a cómo las cosas nos afectan mental y espiritualmente".