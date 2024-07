Representante de USA en Mister Supranational reacciona a críticas por su cuerpo durante certamen

El modelo dominicano Alan Hierro, representante de Estados Unidos en el concurso Mister Supranational y defensor de la salud mental, reaccionó a través de las redes sociales a las críticas sobre su cuerpo.

Los internautas, realizaron cientos de comentarios negativos sobre el físico de Hierro durante su presentación en la competencia preliminar del certamen Mister Supranational, que se lleva a cabo en Polonia.

"Ayer durante mi presentación en la competencia preliminar de @officialmistersupranational recibí muchos comentarios muy despectivos e irrespetuosos sobre mi cuerpo", escribió el dominicano en su cuenta de Instagram.

Acompañado de la publicación de una fotografía y un video, en el que muestra el estado actual de su cuerpo y varios de los comentarios despectivos que recibió, el modelo contó que ha sacrificado mucho para llegar a donde se encuentra en la actualidad.

"Después de una de las etapas más difíciles de mi vida lidiando con la depresión y subiendo de peso sin control por ansiedad crónica, quiero que sepan que he sacrificado mucho para llegar a donde estoy hoy. Esto ha sido el resultado de mucho esfuerzo, disciplina y dedicación. No pido que me incluyan en ningún lado porque soy un ser humano como todos", relata Hierro en el escrito.

Sin embargo, destacó que no está a favor de tener sobrepeso, pero que, "he logrado avances importantes con mi cuerpo y este no es mi destino final". Además, invitó a las personas a hacer las cosas por decisión propia y no por lo que otro quiera, asegurando que nadie tiene derecho a decidir sobre la otra persona cuando o no hacer las cosas.

En ese sentido, pidió a la población ser más empáticos, respetuosos y amorosos con los demás, "que una persona esté expuesta no significa que no sea un ser humano. Estar expuesta no es sinónimo de estar preparado para que los demás te digan lo que quieran. Más que tener músculos perfectos, quiero estar sano por mí mismo. He avanzado, pero este no es mi destino final; lo mejor está por venir", sostuvo Hierro al final de su comunicado.

Varias personalidades del mundo de la belleza, han mostrado su apoyo y empatía hacia el modelo en los comentarios de la publicación en la red social Instagram, dentro de estos, destaca la Miss RD Universo 2022 Andreína Martínez, quien expresó sentirse orgullosa del dominicano por creer en sí mismo, aunque los demás no lo hagan.