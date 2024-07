Taylor Swift y cómo 'Shake It Off' rescató a una estrella de la depresión

Lupita Nyong'o reveló que Shake It Off de Taylor Swift la salvó de la depresión. ( FUENTE EXTERNA )

Una famosa actriz ha revelado que Taylor Swift fue crucial en su vida, afirmando que la canción "Shake It Off" la ayudó a superar un episodio de depresión.

Taylor Swift es una de las artistas más influyentes a nivel mundial, y su música ha tocado la vida de millones. En una reciente entrevista, una estrella de Hollywood compartió cómo 'Shake It Off' marcó un punto de inflexión en su vida.

Lupita Nyong´o, ganadora del Premio Oscar en 2014, confesó en una conversación que tiene una conexión especial con Taylor Swift. Explicó que la canción no solo la ayudó a adoptar una actitud más positiva en un momento difícil, sino que también luchó para incluirla en una película en la que estaba trabajando.

Durante su participación en el programa Hot Ones, Nyong´o mencionó que estaba atravesando muchas dudas y una profunda depresión mientras filmaba Star Wars en Londres. "Mi mejor amigo vino a Londres justo cuando Taylor estrenó 'Shake It Off'. Me la puso para animarme y terminamos bailando en mi cama, lo cual levantó mi ánimo", relató.

Lupita Nyong´o se acercó personalmente a Taylor Swift por "Shake It Off"

Encantada con la canción, Nyong´o quiso incluir 'Shake It Off' en la película Little Monsters, en la que trabajaba. "Lo que significaba para la señorita Caroline y los niños del jardín de infancia", comentó. Sin embargo, inicialmente no consiguieron los derechos, por lo que Nyong´o decidió acercarse directamente a Taylor Swift para explicarle cómo la canción la había ayudado en un momento de dificultad.

"Cuando me dijeron que no podíamos obtener los derechos, decidí hacer una propuesta directa a Taylor. Le conté cómo la canción me ayudó a salir de una depresión, y pronto obtuvimos la autorización", reveló Nyong´o.

Gracias a ese encuentro, Nyong´o obtuvo los derechos para usar 'Shake It Off' en Little Monsters, donde la canción suena al final. Aunque no ha vuelto a ver a Taylor Swift desde entonces, espera reencontrarse para agradecerle nuevamente. Sin embargo, sí asistió a uno de sus recientes conciertos del Eras Tour.

¿De qué trata Little Monsters?

Es una comedia de terror de 2019, escrita y dirigida por Abe Forsythe. La trama sigue a Dave, quien se ofrece como voluntario para acompañar a su sobrino en un viaje escolar tras interesarse en la maestra del niño, Caroline. Pero nadie esperaba enfrentarse a un apocalipsis zombie. Actualmente, la película no está disponible en ninguna plataforma de streaming.