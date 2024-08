"Deadpool & Wolverine" se mantiene al tope de la taquilla en EEUU

Naomi Ackie (i) y Channing Tatum en una escena de la película "Blink Twice". Foto suministrada por Amazon/MGM Studios. ( CARLOS SOMONTE/AMAZON-MGM VIA AP )

"Deadpool & Wolverine" se mantuvo al tope de la taquilla norteamericana en su quinto fin de semana, al recaudar 18.3 millones, con lo que su total asciende a más de 1,200 millones.

Se mantenían arriba las películas ya estrenadas, pero no les fue bien a los nuevos estrenos.

The Walt Disney Co., propietaria de 20th Century Studios, retuvo los dos primeros peldaños por segunda semana seguida con "Alien: Romulus" de segunda.

"Alien: Romulus" atrajo 16.2 millones de dólares en su segundo fin de semana tras un estreno prometedor. "Inside Out 2" (Disney) también estaba en la lista, atrayendo 2.1 millones de dólares a nivel doméstico en su 11mo fin de semana. Sus ingresos globales ahora superan los 1,600 millones.

El drama romántico "It Ends With Us" se mantuvo en tercer lugar por segundo fin de semana consecutivo con 11.9 millones de dólares. La película de Sony con Blake Lively y Justin Baldoni, que también dirigió, ha ganado 242.6 millones a nivel global, teniendo un costo de producción de apenas 25 millones.

"Blink Twice", dirigida por Zoë Kravitz y con la actuación de su pareja Channing Tatum, tuvo un estreno modesto, recaudando 7.3 millones de dólares y llegando de cuarta. La película, un thriller psicológico de Amazon MGM, tuvo un presupuesto reportado de 20 millones.

La reseña fue mixta. Tuvo un B- en CinemaScore, aunque tuvo un 79 % "fresco" en Rotten Tomatoes.

En quinto lugar quedó "The Forge", una película religiosa sobre un joven que explora su cristianismo. La película se estrenó con 6.6 millones de dólares y recibió A+ en CinemaScore. Fue difundida por Affirm Films, la división religiosa de Sony.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. "Deadpool & Wolverine" - $18.3 millones.

2. "Alien: Romulus" - $16.2 millones.

3. "It Ends With Us" - $11.9 millones.

4. "Blink Twice" - $7.3 millones.

5. "The Forge" - $6.6 millones.

6. "Twisters" - $6.2 millones.

7. "Coraline" - $5.1 millones.

8. "The Crow" - $4.6 millones.

9. "Despicable Me 4" - $4.4 millones.

10. "Inside Out 2" - $2.1 millones.