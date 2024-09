Conoce a Meredith, Olivia y Benjamin Button, los tres gatos de Taylor Swift

Con el autocalificativo de "la señora de los gatos sin hijos", la cantante estadounidense Taylor Swift, endosó su apoyo a los candidatos demócratas Kamala Harris y Tim Walz en un acto de solidaridad ante los ataques republicanos a la actual vicepresidenta por su posición sobre el aborto, pero que ha dejado mucho de que hablar en el país norteamericano, sobre todo de sus tres felinos.

La ganadora del Grammy es la orgullosa "madre" de tres gatos que llevan por nombre Meredith, Olivia y Benjamín, este último es el que posa cómodamente en los brazos de su ama en la foto que acompaña el mensaje en el que la cantante mostró su respaldo a la fórmula del Partido Demócrata.

La firma usada por Swift es una referencia a los comentarios realizados hace tres años por JD Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, sobre que las mujeres sin hijos no tienen el mismo interés en el futuro del país que quienes sí tienen descendencia.

Swfit tiene varios años con los tres gatitos, de los que ha dicho han tenido cierta influencia en su carrera. En 2019, le dijo a TIME: "Tengo gatos. Estoy obsesionado con ellos. Amo tanto a mis gatos que cuando surgió un papel en una película llamada Cats, pensé: 'Tengo que hacer esto'". De hecho, Swift incluso asistió a una "escuela de gatos" en el set para prepararse para su papel.

La estadounidense ha señalado la independencia de los gatos como una de las razones que la llevaron a desarrollar su afinidad por ellos.

El amor de la cantante por los gatos llevó a un refugio de animales en Houston a reducir sus tarifas de adopción de los felinos en su parada a la ciudad texana de su gira Eras.

Aquí un vistazo a todo lo que debe saber sobre los tres gatos de Swift: Meredith, Olivia y Benjamin.

Meredith Grey

El primer gatito que acogió Swift es un Scottish Fold llamado Meredith Grey en honor a la protagonista de la famosa serie de médicos Grey's Anatomy. La gatita que muestra un pelaje blanco, negro y con rayas de gris está bajo los cuidados de la cantante desde 2011.

"Ella es increíble. Es la gata más adorable del mundo", dijo la cantante poco después de llevarla a casa.

En 2012, con la relación ya afianzada, la artista compartió un video de Meredith aullando al ritmo de su sencillo "I Knew You Were Trouble".

La gata también es una figura pública en toda regla, Meredith tuvo una breve aparición junto a su hermana Olivia Benson en Deadpool 2, cuando el personaje de Ryan Reynolds usa una camiseta en la película que muestra a las gatas sentadas una al lado de la otra con las palabras: "Olivia y Meredith son las mejores amigas de todos los tiempos".

La Scottish Fold también apareció en el video musical "ME!" de Swift con Panic! En la discoteca.

En 2021, los fanáticos se preocuparon por el bienestar de Meredith debido a la ausencia de fotos con ella, a lo que la cantante grabó un video para mostrar que estaba bien y que la fata de imágenes de la gasta se debe a que odia las cámara.

"La verdad es que Meredith odia que le tomen una foto", explicó, mostrando algunas fotos del animal con aspecto molesto.

Olivia Benson

La segunda gata de Swift, otra Scottish Fold, llegó a casa en 2014 y se llama Olivia Benson, tomando de nombre el apodo el personaje de Mariska Hargitay en Law & Order: SVU.

En 2015, la gatita incluso pudo conocer a su tocaya. Swift compartió un video de la felina de color blanco acurrucándose con Hargitay mientras ella se arrodillaba para alimentarla. "Esta es Olivia Benson conociendo a Olivia Benson, y mmm, las cosas van bien hasta ahora", dijo en el video.

Al igual que su hermana, Olivia es un figura pública apareciendo, además de Deadpool 2 y el video musical "ME!", en un toma descartada de una campaña publicitaria de AT&T con su ama.

En el video, que Swift publicó en su Instagram, la cantante se arrastra por el suelo y le pregunta a Olivia: "¿Eres un cachorro de tigre dientes de sable? ¿Eres mi bebé lobezno? ¿Eres la princesa de Meow Town? ¿Eres solo un muñeco de nieve que se derrite? ¿Eres solo un perezoso? ¡Porque no eres más que un gatito unicornio!".

Olivia también se ha unido a su madre en un anuncio de Coca-Cola Light y la ayudó a prepararse para su gira de estadios Reputation en 2018.

En 2019, Olivia se unió a su madre y a su hermano Benjamin en los Billboard Music Awards, donde tuvo otro roce con la fama después de encontrarse con la cantante estadounidense Paula Abdul.

Benjamín Button

En 2019, la cantante le dio la bienvenida a su tercer felino y el único macho de la familia, a diferencia de sus hermanas el gatito es un Ragdoll, una raza que se caracteriza por ser dócil y dulce.

Benjamin, con una característica macha negra alrededor de sus grandes ojos azules, le debe su nombre al personaje interpretado por Brad Pitt en la película homónima de 2008.

La historia de adopción de Benji, como lo apoda la cantante, comenzó cuando Swift lo conoció en el set del video musical de "ME!", el cual protagonizó junto a Meredith y Olivia, aunque todavía no formaba parte de la familia.

En un video de Instagram Live en ese momento, Swift habló sobre cómo se llevó a Benjamin a casa después de la grabación del video. "Era solo un gatito lindo que no tenía un hogar", dijo, señalando que era parte de un programa que "trata de adoptar gatitos lindos poniéndolos en comerciales y cosas así".

La cantante dijo que al sostener el gato antes de su escena se dio cuenta de que iba a regresar con ella a casa: "Ella (adiestradora) me entregó este pequeño gato y él comienza a ronronear y... él me mira como diciendo: 'Eres mi mamá y vamos a vivir juntos'. Me enamoré", dijo Swift.

Unos días después, Swift lo presentó al mundo en Instagram con una linda foto de los dos, escribiendo: "Y luego fueron tres... "

Benjamin se unió a Swift en la portada de TIME en diciembre de 2023. El gato parecía un accesorio esponjoso ya que descansaba con gracia sobre los hombros de la cantante y ahora la acompaña en la foto en la que su mamá gatuna entra en la campaña electoral estadounidense.

La cantante tiene una historia destacada en su perfil en Instagram dedicada a sus tres gatitos en la que comparte imágenes de los felinos, algunas acompañadas con mensajes jocosos sobre sus interacciones.