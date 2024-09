La estafadora convicta Anna Sorokin ha salido a la pista de baile en "Dancing With the Stars" con un monitor de tobillo liviano y muy brillante.

La llamada 'falsa heredera', que fue condenada por estafar a bancos, hoteles y amigos en 2019 después de construir falsamente una reputación como una rica heredera alemana llamada Anna Delvey, estrenó el monitor de tobillo digno de un salón de baile durante el estreno de la nueva temporada de "Dancing With the Stars" el martes por la noche.

"En realidad, no es un gran problema en absoluto. Es bastante ligero y les pedí que lo hicieran apretado para que no colgara. Así que no es tan malo", dijo a The Associated Press después del estreno. Ella y el bailarín profesional Ezra Sosa realizaron una rutina al ritmo de "Espresso" de Sabrina Carpenter.

"Es la verdadera estrella del espectáculo, seamos honestos", dijo Sosa sobre el deslumbrante monitor de tobillo de Sorokin.

"Creo que es un poco gracioso cómo a la gente le gusta, no es como una pesa en el tobillo", dijo Sosa. "No es como 20 libras. Es literalmente menos de una libra y no es gran cosa".

Sorokin reconoció que su debut no salió según lo planeado.

"Me siento aliviada de que haya terminado", dijo. "Siento que mi baile podría haber sido un poco mejor, pero estoy feliz de haber hecho esto y fue una gran experiencia en general".

Sorokin dijo que espera que los espectadores sean algo indulgentes a pesar de su historial criminal.

"Ojalá la gente me dé, me dé la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Y cumplí mi condena y pagué mi restitución", dijo.

Las primeras críticas de los fans no fueron positivas, con la frase "Anna Delvey's Lackluster DWTS Debut" entre las tendencias en la red social X.

Aunque salió de prisión en febrero de 2021, las autoridades de inmigración la detuvieron poco después de que saliera, alegando que se había quedado más tiempo del permitido por su visado y debía ser devuelta a su Alemania natal. La inspiración de "Inventing Anna" estuvo bajo custodia de ICE durante más de un año antes de que un juez despejara el camino para que ella cambiara a confinamiento domiciliario en octubre de 2022 mientras lucha contra la deportación.

Los términos de su liberación tuvieron que ser modificados para permitirle viajar de Nueva York a Los Ángeles para el rodaje.