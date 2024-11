La escritora Helena Sampedro presenta en RD su nuevo libro "Al encuentro del fuego"

La escritora puertorriqueña Helena Sampedro presentará en República Dominicana su nuevo libro "Al encuentro del fuego", el cual aborda otra esfera de la problemática latinoamericana y mundial asociado en la isla a las sectas satánicas y el crimen organizado.

La novela "Al encuentro del fuego" ha sido reconocida con cuatro nominaciones en los International Latino Book Awards (ILBA) 2024 (USA), llegando a la final en las categorías de "Best Young Adults Books" y "Most Inspirational Young Book".

la escritora estará en la capital dominicana desde este miércoles 13 al domingo 17 de noviembre para promocionar su obra, agotando una agenda que incluye su participación en talleres, coloquios y conferencias en el marco de la celebración de la Feria Cultural del Libro 2024.

"Al encuentro del fuego" ya ha sido premiada en las categorías "Best Novel - Mystery - Spanish" y "The Isabel Allende Most Inspirational Fiction Book Award – Spanish", con una mención de honor en ambas categorías.

Durante su estadía en el país, la escritora participará en los coloquios "La libertad de un novelista en tiempos de cancelaciones", en la sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional, y "El libro como punto de encuentro", en el auditorio del Museo de Historia Natural; además, de un conversatorio en el Politécnico Aragón, en Santo Domingo Norte.

Más sobre "Al encuentro del fuego"

La novela explora la intensa travesía física y emocional de Sofía, una joven que, tras la inesperada muerte de su abuela, decide escapar del asfixiante control familiar en busca de su propio camino.

En lugar de hallar libertad, se ve atrapada en una secta y sumergida en un universo sombrío y lleno de peligros, al que deberá enfrentarse sola para recuperar su vida y descubrir su verdadero lugar en el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/13/aedf.jpeg Portada y contraportada del libro"Al encuentro del fuego". (FUENTE EXTERNA)

Acosada desde el inicio de su aventura por una invisible y oscura presencia, su participación en un misterioso ritual la llevará a buscar la verdad y a descubrir que las respuestas estaban más cerca de lo que jamás imaginó.