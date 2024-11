El Dominican Film Festival en Nueva York cierra con un homenaje a Freddy Beras Goico

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) cerró su 13ª edición con una emotiva noche de clausura en el icónico Aaron Davis Hall del City College, donde rindió homenaje al legendario humorista y comunicador Freddy Beras Goico.

La velada incluyó la proyección especial de la película ´Freddy´, dirigida por Giancarlo Beras-Goico, quien compartió una reflexión personal sobre el legado de su padre.

Giancarlo Beras-Goico describió a su padre como un patriota comprometido con la justicia social y un defensor de los derechos del pueblo dominicano, destacando su papel en la Revolución de Abril de 1965 y su incansable labor como comunicador.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/giancarlo-beras-goico-y-armando-guareno.jpg Giancarlo Beras Goico y Armando Guaren~o. (FUENTE EXTERNA)

También agradeció al equipo de producción, incluyendo a los actores Augusto Feria y Luis José Germán por, lo que llamó, una "impecable interpretación" de las distintas etapas de la vida de su padre, Freddy Beras-Goico.

"Este proyecto es un agradecimiento al pueblo dominicano por el amor y respeto que siempre mostró hacia mi padre", agregó.

Asimismo, Armando Guareño, director del DFFNYC, expresó su emoción por tener la película ´Freddy´ como filme de cierre del festival y reafirmó el compromiso del evento con la promoción del cine dominicano.

Guareño anunció que la próxima edición se realizará del 23 al 29 de octubre de 2025, para lo cual prometió una programación más amplia y diversa, con el objetivo de consolidar el papel del festival como una plataforma esencial para la industria cinematográfica dominicana.

"Cada año, este festival nos permite reconectar con nuestras raíces y compartir con el mundo la riqueza de nuestra identidad a través del cine", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/parte-del-jurado-mario-peguero-kissayri-mercado-freddy-vargas-armando-guareno-maite-bonilla-y-marc-mejia.jpg Parte del jurado del Dominican Film Festival: Mario Peguero, Kissayri Mercado, Freddy Vargas, Armando Guaren~o, Maite Bonilla y Marc Meji´a (FUENTE EXTERNA)

Un cierre "exitoso"

Con más de 50 proyecciones, diversos masterclasses y una audiencia en constante crecimiento superando los 7 mil visitantes, el DFFNYC se reafirmó como un evento clave para la celebración de la cultura dominicana y el fomento del cine como herramienta de conexión y reflexión, resaltaron los organizadores en un comunicado de prensa.

Agregaron que esta edición no solo celebró el arte y las historias de la República Dominicana, sino que también creó un espacio de aprendizaje y crecimiento para la próxima generación de cineastas.

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) es un evento organizado por Latin Film Festival Alliance (LAFFA) y producido por Cine Art Entertainment Production y Cinéate, con el respaldo de un destacado grupo de patrocinadores como el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York, el Aaron David Hall - City College Center for Arts, DGCINE, NYC Media Entertainment, Presbyterian Hospital, Catholic Charities, Columbia University Medical Center, Pix 11, entre otros.