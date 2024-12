Consejos para disfrutar de las celebraciones de fin de año, sin estrés

Todos conocemos los factores de estrés: obligaciones sociales, rencillas familiares, divisiones políticas, estrés financiero y el deseo de mantenerse alegre y generoso todo el tiempo.

Así que aquí va un recordatorio sobre cómo desterrar a tu perfeccionista interior y disfrutar verdaderamente de la temporada festiva:

"Realmente ayuda dejar de lado algunos de los ´deberías´", dice Lynn F. Bufka, jefa de práctica de la Asociación Estadounidense de Psicología. "Decide cuál es la cosa que más importa, y las cosas que te brindan más alegría, y suelta las demás".

Las tradiciones pueden cambiar y evolucionar, y cuanto más flexibles sean las cosas, más fácil será para todos, dice Bufka.

"Concentra tu energía en crear un espacio cálido para que las personas que amas se reúnan y relajen, se pongan al día y celebren unos a otros. Eso es literalmente todo lo que importa", concuerda Lauren Iannotti, editora en jefe de Real Simple.

Algunos consejos:

Concéntrate en lo que te hace feliz

Podrías decidir que la conversación es tu objetivo principal y no preocuparte en absoluto por la decoración, dice Bufka. O si la decoración de la mesa es lo que amas, invierte tu energía allí y no te preocupes tanto por otros aspectos.

"Idealmente, debería tratarse de enfocarse en el amor, y eso no significa lo mismo para todos", dice Bufka.

Permite que otros hagan las cosas por ti.

"La gente quiere ayudar, ¡déjalos!", dice Iannotti. "Si no te ENCANTA cocinar todas esas guarniciones, o tienes poco tiempo, no hay ninguna vergüenza en aceptar que tu hermana haga el relleno. O busca ayuda de los profesionales: apoya a un restaurante local haciendo un pedido de catering".

Otra opción es que "cada uno traiga un plato distintivo", dice Ianotti. "Ahorrarás tiempo y dinero en la preparación y la cocina y tus invitados podrán mostrar sus habilidades".

Darte permiso para tomar atajos

"Está bien si la casa está un poco desordenada o si la cena se sirve unos minutos tarde", dice Iannotti. "Si las personas que has invitado están más interesadas en evaluar tu desempeño que en pasar un buen rato, pueden discutirlo con su terapeuta". (Por cierto, no lo están, añade ella).

Y no dudes en dejar que la gente se sirva por sí misma, cuando sea posible. "Si no tienes tiempo para jugar a ser el barman, crea una bebida insignia con anticipación que puedas servir a todos tus invitados. También puedes simplemente dejar algunos mezcladores para que los invitados se sirvan y hagan sus propias creaciones", sugiere Caroline Utz, directora editorial y de estrategia en The Spruce.

Está bien tener tiempo a solas

Las cosas funcionarán lo suficientemente bien si no lo supervisas todo, así que cuídate. Tómate pausas o caminatas si eso te ayuda a mantenerte centrado.

"Aunque el mindfulness se está convirtiendo en un término demasiado utilizado en la sociedad actual, hay algo valioso que podemos tomar de esto y aplicar a la temporada de fin de año", dice Brook Choulet, psiquiatra deportiva y de rendimiento de concierge y fundadora de Choulet Performance Psychiatry.

Ella recomienda "programar microdescansos intencionales" para hacer algo que disfrutes.

"Por ejemplo, podrías programar una llamada telefónica con un amigo de otro estado, tomar un paseo de 15 minutos al aire libre, o incluso ajustar el temporizador y tomar un baño de 15 minutos sin interrupciones", dijo.

Espera algo de discordia y no te alarmes por ello

"Si te preocupa la polarización y entrar en conversaciones incómodas, intenta pensar en maneras en que puedas terminar una conversación o cambiarla de dirección", dice Bufka.

Ella recomienda preparar algunas frases de antemano para ayudar a terminar la conversación o cambiarla de dirección.

En resumen, tener la intención de una temporada festiva menos perfecta puede ser justo lo que necesitas.