Celebridades entre quienes perdieron sus hogares en los devastadores incendios de Los Ángeles

Los incendios forestales que arden en Los Ángeles y sus alrededores han quemado las casas de varias celebridades y han obligado a estrellas como Mark Hamill, Mandy Moore y James Woods a evacuar.

Moore, Cary Elwes y Paris Hilton se encuentran entre las estrellas que dijeron el miércoles que habían perdido sus hogares en los incendios.

Los bomberos de California están luchando contra los incendios avivados por el viento que arrasan el área, destruyendo casas, obstruyendo carreteras mientras decenas de miles de personas huyen y agotando los recursos mientras los incendios ardían sin control el miércoles.

El barrio de Pacific Palisades es una zona montañosa a lo largo de la costa, salpicada de residencias de celebridades y recordada por los Beach Boys en su éxito de los años 60 "Surfin' USA". En la frenética prisa por llegar a un lugar seguro, las carreteras se volvieron intransitables cuando decenas de personas abandonaron sus vehículos y huyeron a pie, algunas cargando maletas.

"Evacuamos Malibú a último momento", escribió Hamill en una publicación de Instagram el martes por la noche. "Pequeños incendios a ambos lados de la carretera a medida que nos acercábamos (a la Pacific Coast Highway)".

Menos de 72 horas antes, las estrellas más destacadas de Hollywood se habían reunido para desfilar por la alfombra roja de los Globos de Oro, el primer gran evento de la exuberante y, para muchos, triunfante temporada de premios. El jolgorio de la temporada de premios también se había apagado rápidamente: los estrenos de películas candidatas como "Better Man" y "The Last Showgirl" se cancelaron, las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores de Cine se anunciaron mediante un comunicado de prensa en lugar de en un evento en vivo y los eventos de fin de semana como los premios AFI se cancelaron preventivamente.

Las nominaciones al Oscar también se retrasarán dos días hasta el 19 de enero y la academia de cine ha ampliado el período de votación para dar cabida a los miembros afectados por los incendios.

Así es como las celebridades y las empresas de entretenimiento se están viendo afectadas por los incendios que arden en Los Ángeles y sus alrededores:

Estrellas que perdieron sus hogares en los incendios forestales

Moore perdió su casa en el vecindario de Altadena, cerca de Pasadena.

"Sinceramente, estoy en estado de shock y sintiéndome aturdido por todo lo que han perdido tantas personas, incluida mi familia. La escuela de mis hijos desapareció. Nuestros restaurantes favoritos, arrasados. Tantos amigos y seres queridos también lo han perdido todo", escribió el actor y cantante en Instagram en una publicación que incluía un video de las calles devastadas en el suburbio de Foothill.

"Nuestra comunidad está destrozada, pero estaremos aquí para reconstruirla juntos. Enviamos nuestro cariño a todos los afectados y a quienes están en primera línea intentando controlar esto", escribió Moore.

Elwes, la estrella de "La princesa prometida" y de muchas otras películas, escribió en Instagram el miércoles que su familia estaba a salvo, pero que su casa se había quemado en el incendio costero de Palisades. "Lamentablemente, perdimos nuestra casa, pero estamos agradecidos de haber sobrevivido a este incendio verdaderamente devastador", escribió Elwes.

Hilton publicó un video de noticias en Instagram y dijo que incluía imágenes de su casa destruida en Malibú. "Esta casa fue donde construimos tantos recuerdos preciosos. Es donde Phoenix dio sus primeros pasos y donde soñamos con construir una vida de recuerdos con London", dijo, refiriéndose a sus hijos pequeños.

"La devastación es inimaginable. Saber que tantas personas se están despertando hoy sin el lugar que llamaban hogar es verdaderamente desgarrador", escribió.

Estrellas que fueron evacuadas debido al incendio de Palisades

Jamie Lee Curtis dijo el miércoles en Instagram que su familia está a salvo, pero sugirió que su vecindario y posiblemente su casa están en llamas. Dijo que muchos de sus amigos perdieron sus hogares.

"Es una situación aterradora y estoy agradecido a los bomberos y a todos los buenos samaritanos que están ayudando a la gente a salir del camino del incendio".

Otras estrellas que tienen casas en la zona incluyen a Adam Sandler, Ben Affleck, Tom Hanks y Steven Spielberg.

Muchos están esperando noticias sobre si sus casas sobrevivieron a las llamas.

Mandy Moore dijo que su familia también fue evacuada y desde entonces ha tratado de proteger a sus hijos de la "inmensa tristeza y preocupación" que siente actualmente.

"Estoy muy destrozada por la destrucción y la pérdida", publicó en su historia de Instagram. "No sé si nuestro lugar sobrevivió".

El martes, Woods publicó imágenes de las llamas que arden entre los arbustos y las palmeras en una colina cerca de su casa. Las gigantescas llamas anaranjadas se elevan entre los jardines paisajísticos que hay entre las casas.

"Estaba parado en la entrada de mi casa, preparándome para evacuar", dijo Woods en el breve video en X. Más tarde, confirmó que había evacuado y agregó: "Debo decir que es una prueba para el alma perderlo todo de una vez".

Impacto del incendio hasta el momento

Las autoridades no dieron una estimación de estructuras dañadas o destruidas por el incendio forestal, pero dijeron que al menos 70.000 residentes estaban bajo órdenes de evacuación y casi 30.000 estructuras estaban bajo amenaza.

El fuego devoró el cañón de Temescal, una popular zona de senderismo rodeada de densos barrios con casas de varios millones de dólares. Las llamas se extendieron por el famoso Sunset Boulevard y quemaron partes de la escuela secundaria Palisades Charter High School, que ha aparecido en muchas producciones de Hollywood, entre ellas la película de terror de 1976 "Carrie", la nueva versión de 2003 de "Freaky Friday" y la serie de televisión "Teen Wolf".

El incendio de Palisades también destruyó la histórica casa estilo rancho que perteneció a la leyenda de Hollywood Will Rogers. Fue una de las múltiples estructuras destruidas tanto en el Parque Histórico Estatal Will Rogers como en el Parque Estatal Topanga. El histórico Topanga Ranch Motel, construido por William Randolph Hearst en 1929, también se quemó.

El rancho de Rogers, construido en un terreno que compró en la década de 1920, ocupaba unas 359 hectáreas en lo que hoy es Pacific Palisades. Incluía una casa de campo de 31 habitaciones, un establo, un campo de golf y senderos para montar a caballo. Su esposa lo donó a los Parques Estatales de California en 1944.

Los premios Critics Choice Awards, originalmente programados para el domingo, han sido pospuestos hasta el 26 de febrero.

Los estudios de cine cancelaron dos estrenos de películas debido al incendio y al clima ventoso, el parque temático Universal Studios Hollywood cerró durante el día debido a las condiciones de humo y viento y el J. Paul Getty Trust dijo que dos de sus museos, la Getty Villa y el Getty Center, permanecerían cerrados durante los próximos días.

Universal Studios también canceló el rodaje de numerosas series, incluidas "Hacks", "Ted Lasso" y "Suits LA".

La compañía Walt Disney cerró su sede en Burbank y canceló la producción de varias series, entre ellas "Grey´s Anatomy" y "Doctor Odyssey". El programa de ABC "Jimmy Kimmel Live!", que se graba en Hollywood, fue cancelado para el miércoles y en su lugar se emitirá una repetición.

Las pausas en la producción se sumaron a otras perturbaciones en la industria del cine y la televisión en Los Ángeles, incluida la cancelación del estreno de "Wolf Man" de Universal y el aplazamiento de la gala de premios del American Film Institute, programada para el viernes.