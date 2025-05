Annabelle, la muñeca más temida del cine, no se escapó: solo andaba de paseo

La muñeca "Annabelle", célebre por sus aterradoras apariciones en la saga El Conjuro, no se fugó, no provocó incendios, no liberó presos ni, mucho menos, salió caminando por su cuenta, como han asegurado millones de tiktokers con aires de documentalistas.

Según los custodios de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, todo se debe a una confusión viral amplificada por redes sociales con mucho tiempo libre.

Durante los últimos días, TikTok ha ardido (casi literalmente), con videos que acumulan millones de visualizaciones y que aseguran que la muñeca —presuntamente poseída— había desaparecido de su vitrina en el ahora cerrado Museo del Ocultismo Warren, en Connecticut.

Algunos fueron más lejos, sugiriendo que la fuga coincidía sospechosamente con incendios y evasiones de presos. ¿Coincidencia o maldición ambulante? Pues... coincidencia.

Tony Spera, yerno de los fallecidos Ed y Lorraine Warren, -un matrimonio que investigaba fenómenos paranormales-, y actual director de la sociedad paranormal, zanjó la historia con un simple: "La muñeca nunca estuvo desaparecida".

En declaraciones enviadas a la revista Newsweek, explicó que Annabelle fue llevada a un pequeño tour "para que los entusiastas de lo paranormal pudieran verla de cerca". Y no, no se escapó del baúl por voluntad propia.

Viajó con un equipo de custodios, un contenedor especial... y un sacerdote católico que la bendecía con oraciones de protección. Porque uno nunca sabe.

Histeria colectiva

El revuelo se desató porque, en vida, Lorraine Warren solía advertir que mover a Annabelle podría traer consecuencias. De ahí que, al ver que la muñeca no estaba en su urna habitual, muchos internautas imaginaran lo peor.

"Lorraine trató de advertirlo... ¡No la muevan!", decía uno de los videos más virales en TikTok, con 2.6 millones de vistas. Otro sugería que "dejarla en paz" era lo más sensato que podía hacer la humanidad.

Sin embargo, Ryan Buell, investigador involucrado en el tour, aclaró que los Warren sí movían a Annabelle ocasionalmente para eventos educativos. Lo de "nunca moverla" era más una advertencia preventiva que una orden divina.

La histeria colectiva se alimentó aún más cuando comenzaron a circular teorías que vinculaban la supuesta desaparición de la muñeca con el incendio de la histórica plantación Nottoway, en Luisiana, o la reciente fuga de diez presos en Nueva Orleans.

La conexión entre ambos hechos y una muñeca de trapo con cara pasivo-agresiva es, por supuesto, inexistente. Pero en internet, eso nunca detiene a nadie.

En respuesta al ruido digital, Dan Rivera, otro miembro del equipo, publicó un video en Facebook mostrando a Annabelle dentro de su urna, con el mensaje final: "Annabelle ha vuelto a casa y está descansando. Por ahora".

Leer más HBO Max: una selección de las mejores películas de terror