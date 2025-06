Elijah Blue, hijo de Cher, vive en condiciones precarias tras nueva sobredosis

Elijah Blue Allman, hijo menor de la icónica cantante Cher, volvió a ser hospitalizado tras sufrir una sobredosis durante el fin de semana en Joshua Tree, California. A sus 48 años, Elijah ha enfrentado una larga batalla contra las adicciones y, según reportes, actualmente se encuentra en condición vulnerable, sin hogar estable y en medio de un proceso de divorcio.

El medio Daily Mail, citando a fuentes de TMZ, informó que Allman fue trasladado de urgencia a un hospital el sábado por la mañana, luego de perder el conocimiento por consumo de sustancias no especificadas.

En el momento del incidente, se encontraba sin techo y en situación de calle. Una fuente cercana afirmó que "está vivo de milagro".

A lo largo de su vida, Elijah ha enfrentado múltiples crisis vinculadas al abuso de drogas. En 2014 confesó haber comenzado a consumir marihuana y éxtasis desde los 11 años, y posteriormente heroína y opiáceos.

"Solo quería escapar de todo lo que me había pasado. La heroína me salvó en cierto modo, no sé qué habría hecho sin eso. Quizás me habría lanzado de un puente", declaró entonces.

Madre desesperada, tutela fallida

Ante el deterioro de su hijo, Cher solicitó en 2023 la custodia temporal exclusiva de sus finanzas, alegando que Elijah padecía "graves problemas de salud mental y abuso de sustancias". En los documentos judiciales se advertía que cualquier fondo entregado al cantante sería utilizado para comprar drogas, lo que ponía en riesgo su vida.

Sin embargo, la artista retiró la solicitud en septiembre de 2024, nueve meses después, tras declaraciones de Elijah de que estaba sobrio y asistía a reuniones tipo Alcohólicos Anónimos. Esa estabilidad fue corta.

Fuentes cercanas indican que Cher está haciendo todo lo posible para ayudar a su hijo, aunque se mantiene enfocada únicamente en su bienestar. El incidente más reciente ha generado nuevamente preocupación por su salud y seguridad.

Una tragedia familiar repetida

Elijah no es el primer miembro de su familia en luchar contra las adicciones. Su padre, el músico Gregg Allman, murió en 2017 por complicaciones derivadas del abuso de sustancias, tras años de batalla contra el alcohol y las drogas. Su tío, Duane Allman, también tuvo problemas con las drogas antes de fallecer en un accidente de motocicleta en 1971.

Actualmente, Elijah atraviesa un divorcio con la cantante Marieangela King, quien lo ha acusado de "diferencias irreconciliables" y solicitó una pensión mensual de 6,000 dólares por manutención temporal. El cantante ha sido visto en meses recientes desorientado y solo en las calles de Los Ángeles, particularmente en las inmediaciones del hotel Chateau Marmont, según testigos.

El caso de Elijah Blue Allman, hijo de una de las estrellas más grandes del espectáculo mundial, vuelve a evidenciar que las adicciones no conocen estatus social. A pesar de los intentos de su familia por ayudarlo, hoy su vida pende de un hilo entre recaídas, aislamiento y condiciones de vida precarias.