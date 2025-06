Zuleyka Rivera abandona Miss Universe Latina tras fuerte enfrentamiento en el show en vivo

La ex Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, sorprendió al público del reality Miss Universe Latina con una abrupta salida del programa luego de protagonizar un fuerte enfrentamiento en vivo con el juez y diseñador mexicano David Salomón durante la gala de inmunidad transmitida el pasado lunes por Telemundo.

El altercado se produjo tras una prueba grupal que exigía coordinación entre las concursantes del equipo Rubí, liderado por Rivera, y el equipo Esmeralda, encabezado por Alicia Machado. Durante la evaluación, varias integrantes del equipo Rubí no siguieron las instrucciones de la producción, lo que motivó una advertencia de Salomón.

"Las reglas ya se las saben. Cuidado con lo que escuchan, así se lo digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede costarles una descalificación", expresó el juez con tono crítico, refiriéndose directamente al rol de las líderes.

La discusión

La respuesta de Zuleyka no se hizo esperar. Visiblemente molesta, interrumpió el desarrollo del programa para confrontar a Salomón:

"¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca lo has estado. Dilo con nombre y apellido... Yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches, muchas gracias".

Acto seguido, Rivera abandonó el set de grabación, dejando en suspenso su futuro en el programa. Al día siguiente, su ausencia fue confirmada oficialmente por la conductora Jacky Bracamontes al inicio del episodio:

"Zuleyka Rivera no continuará en su puesto como capitana del equipo Rubí. Muy pronto conoceremos a su nueva capitana".

La producción no ofreció detalles adicionales sobre los motivos de su salida ni sobre si hubo conversaciones posteriores para reconsiderar su decisión. La también actriz puertorriqueña tampoco se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el incidente.

El video del enfrentamiento rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una avalancha de reacciones divididas: mientras algunos seguidores aplaudieron la autenticidad de Rivera, otros la acusaron de falta de profesionalismo y de abandonar a su equipo en medio de la competencia.

La sorpresiva renuncia deja al equipo Rubí sin su figura guía, lo que podría repercutir en su desempeño en las siguientes etapas del certamen, donde se evalúa no solo la preparación individual, sino también el trabajo en equipo bajo la mentoría de sus capitanas.