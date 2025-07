CBS cancela el programa de Stephen Colbert tras críticas a Paramount: ¿retaliación política?

Cancelación del programa The Late Show with Stephen Colbert tras 33 años de emisión por CBS. ( FUENTE EXTERNA )

La cancelación de The Late Show with Stephen Colbert desató una ola de sospechas sobre posibles represalias políticas contra el comediante y presentador, luego de que criticara abiertamente a la empresa matriz de CBS, Paramount Global, por un acuerdo millonario con Donald Trump.

La cadena CBS anunció que The Late Show terminará en mayo de 2026, poniendo fin no solo al programa de Colbert, sino a toda la franquicia de The Late Show tras 33 años de emisión.

El anuncio llegó apenas tres días después de que Colbert cuestionara en vivo un acuerdo legal entre Paramount y Trump, al que calificó como "un gran soborno". Paramount acordó pagar 16 millones de dólares al expresidente por una demanda relacionada con la edición de una entrevista a Kamala Harris durante la campaña de 2024.

La crítica de Colbert coincidió con un momento clave para Paramount, que busca cerrar un acuerdo de fusión de 8,400 millones de dólares con Skydance Media. El pacto requiere la aprobación de la administración Trump a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

"Paramount sabe que pudo haber peleado esa demanda", dijo Colbert en su monólogo del martes. "La propia compañía la calificó de ´completamente sin mérito´. Y recordemos que Paramount produjo Transformers: Rise of the Beast, ellos saben lo que es algo ´sin mérito´", bromeó.

"No es un reemplazo, es el final"

Colbert anunció la cancelación de su programa durante la grabación del jueves. "No es solo el final del show, es el final de The Late Show en CBS. No me van a reemplazar, esto simplemente se acaba", dijo al público, que reaccionó con abucheos.

El presentador agradeció al equipo de producción y a los televidentes: "Déjenme decirles, es un trabajo fantástico. Ojalá alguien más lo tuviera. Y es un trabajo que espero hacer junto a este grupo de idiotas habituales durante otros 10 meses", bromeó.

Colbert tomó las riendas de The Late Show en 2015, sucediendo a David Letterman, y durante años ha liderado el rating en el horario nocturno.

Señalamientos políticos

Varios líderes demócratas han cuestionado la decisión de CBS y sugieren que podría tratarse de una represalia por las críticas de Colbert al acuerdo con Trump.

"El público merece saber si Paramount y CBS terminaron The Late Show por razones políticas. Y merece algo mejor", escribió el senador Adam Schiff en redes sociales.

La senadora Elizabeth Warren, quien ha pedido investigar la relación de Paramount con Trump en medio de la fusión con Skydance, también reaccionó: "CBS canceló el programa de Colbert TRES DÍAS después de que Colbert criticara a su empresa matriz Paramount. América merece saber si esto fue por razones políticas".

Paramount niega represalias

En un comunicado conjunto, George Cheeks (co-CEO de Paramount Global), Amy Reisenbach (presidenta de CBS Entertainment) y David Stapf (presidente de CBS Studios) afirmaron que la cancelación responde a "una decisión financiera ante un contexto desafiante en el late night".

"La decisión no está relacionada de ninguna manera con el desempeño del programa, su contenido ni otros asuntos en Paramount", aseguraron.